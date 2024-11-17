江蘇高校無差別斬人8死17傷 21歲男無法畢業及不滿實習報酬行兇

珠海日前發生越野車撞死35人事件震驚社會，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）晚上又傳出無差別斬人案，警方通報證實該持刀傷人案件造成8人死亡、17人受傷，21歲疑犯被當場拘捕。

警方通報指，經初步調查，21歲男疑犯徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。

通報指，目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

網傳影片及照片顯示，多人受傷後躺在地上，部分人衣服染血，地上也有血漬。有網友表示，「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去。」網傳消息又指兇手躲在草叢裏捅人。

疑似遺書傳出

網路上也傳出疑犯留下的遺書稱，他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，此外學校還以他考試沒過為由而不給他發畢業證書，他聲稱「大部分人考試基本全是作弊」。遺書聲稱「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

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網傳微信對話。（網絡圖片）

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文章授權轉載自《香港01》