陸再現隨機殺人 江蘇宜興畢業生返校行凶釀8死

中央社／ 北京17日電

中國繼珠海衝撞後又爆發隨機傷人致死案。江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。當地警方通報，目前已造成8人死亡、17人受傷，徐嫌則被當場逮捕。

根據通報，經初步調查，現年21歲的徐姓男嫌犯，今年本應自無錫工藝職業技術學院畢業，因考試不合格未能拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，於是在16日晚間6時30分左右回到學校發洩行凶。

警方通報指出，徐嫌對自己的犯罪行為供認不諱，而目前全案的善後處置、傷患救治、案件偵辦等工作正在全力進行中。

無錫工藝職業技術學院發生這起喋血案件後，昨夜在中國網路上迅速流傳，引起眾多中國網友關注。在網路流傳的畫面中，至少有1人被刺殺後倒地不起，現場可見大量救護車及警車抵達。

另有疑似該校學生在網路上警告其他人，直指自己的室友已經被捅，「那個人（指徐嫌）看見人就捅，你們都別出去」。

這一喋血案件在網路傳開後，有中國媒體隨即向當地派出所求證，值班員警當時回應，已派員前往現場查看，但因案件正在調查無法透露更多消息。當媒體詢問嫌犯下落時，該名員警則表示「放心好了」。

根據已知資訊，此案傷者已被送往宜興市人民醫院新院區急救，但傷勢目前並不清楚。

網路 職業

延伸閱讀

彰化二林五旬農婦被酗酒前夫殺害 鄰居揭行兇原因：護女心切

彰化二林爆疑似情殺案 五旬婦被西瓜刀砍十多刀送醫不治

小牙醫批牙醫全聯會黑箱 理事長江錫仁喊冤曝想法

波波牙醫、陳啓昱逃逸爭議 賴總統說重話

相關新聞

山西一國企聘總監學歷僅中學畢業 網：他爸是李剛？

山西晉中市左權縣一國企近日公開招聘工作人員的公示，引發網友熱議，在該公司招聘的四名工作人員畢業學校一欄，被聘為直播運營總...

珠海衝撞案致35死43重傷 陸檢察院批准逮捕「最高判死刑」

就11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生35人死亡的駕車衝撞案，珠海檢察院16日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對...

24名陸生偽造成績報考澳門科大 遭撤銷學籍

澳門揭露20多名大陸學生持假的香港DSE成績澳門科技大學，澳門方面宣佈撤銷持假學歷學生的學籍，香港教育說經核實後證實事件...

陸童丟玩具遭終身禁止入園 園區喊「一視同仁」：下次捅傷熊貓怎辦？

大陸一名8歲唐姓小朋友，日前在成都大熊貓繁育研究基地往熊貓的活動場地內丟玩具小熊貓，被終身禁止入園。有網友認為懲罰太重，...

誰辦得到？10年內捐血百次可享飯店免費自助餐 陸網狂批：不可能

江蘇常州捐血站推出活動，過去10年獻血100次以上的常州市民，可在當地五星級飯店免費享用一頓buffet。該活動登上微博...

有話要說？上海路面「操」字爆紅 年輕人瘋打卡跟流行

上海浦東新區東方明珠塔附近道路一處地面噴漆「消防操作登高場地」的黃色字體，近來許多中國年輕人爭相前往與當中的「操」字拍照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。