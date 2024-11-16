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陸童丟玩具遭終身禁止入園 園區喊「一視同仁」：下次捅傷熊貓怎辦？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸一名8歲唐姓小朋友，因日前在成都大熊貓繁育研究基地往熊貓的活動場地內丟玩具小熊貓，被終身禁止入園。熊貓示意圖。圖／中新社
大陸一名8歲唐姓小朋友，因日前在成都大熊貓繁育研究基地往熊貓的活動場地內丟玩具小熊貓，被終身禁止入園。熊貓示意圖。圖／中新社

大陸一名8歲唐姓小朋友，日前在成都大熊貓繁育研究基地往熊貓的活動場地內丟玩具小熊貓，被終身禁止入園。有網友認為懲罰太重，成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處相關工作人員表示，不能因為涉及未成年人就對他網開一面。

新加坡聯合早報報導，微信公眾號「成都大熊貓繁育研究基地」6日發布《10月部分不文明行為通報》，稱成都大熊貓繁育研究基地在10月份發現並立即制止20多起不文明行為，並按情節嚴重程度對涉事游客進行批評教育、一年內禁止入園、五年內禁止入園、終身禁止入園等處罰。

通報顯示，有16人被終身禁止入園，其中最小的僅8歲。據了解，這名8歲唐姓小朋友被指在熊貓基地往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓。

有網友支持熊貓基地的處置，認為小孩子也要為自己的行為負責；但有網友覺得懲罰太重，應該給個機會。還有網友認為，家長也應承擔賠償責任。

成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處相關工作人員回應，每個人站的角度不一樣，不能因為涉及未成年人就對他網開一面，基地有權利決定處罰。該工作人員表示，該局支持基地的相關處罰決定

基地也表示，「這次這個未成年人不能處罰，下次有個未成年人過去把熊貓捅傷了，咋整？」、「如果這裡開了一個口子，馬上有一波人說制定規定不執行，所以最好一視同仁。」

極目新聞報導，鑒於不同年齡段的未成年人其認知能力和行為控制力存在明顯差異，與其死守一個有爭議的處罰決定，基地不妨細化管理規則，根據不同年齡段及行為性質實施分類處理和處罰。

北京晚報指出，孩子是家裡的寶，大熊貓是國家的寶，將孩子納入黑名單，家長心裡難免不樂意，但為了保護大熊貓，園方肯定是不得已而為之。之所以把大熊貓設為國家一級保護動物，不僅因為它憨態可掬，能喚起人類的情感共鳴，還因為其全球珍稀野生動物的特性。當「活寶」遇到「國寶」，無疑應該嚴格遵守保護大熊貓的法律法規和園區要求。

法治日報引述律師表示，成都大熊貓繁育研究基地的做法不符合國家旅遊局的相關規定，從國家的民法或刑法來看，8歲小朋友都不是接受處罰適合年齡，未成年人的行為後果應由其監護人承擔，社會也應對未成年人的行為有高於成年人的寬容度。即便小童造成了旅遊場所損失，被追究的也應是其監護人。對8歲小童進行如此嚴厲追究不合法也不合規。

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