陸童丟玩具遭終身禁止入園 園區喊「一視同仁」：下次捅傷熊貓怎辦？

大陸一名8歲唐姓小朋友，日前在成都大熊貓繁育研究基地往熊貓的活動場地內丟玩具小熊貓，被終身禁止入園。有網友認為懲罰太重，成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處相關工作人員表示，不能因為涉及未成年人就對他網開一面。

新加坡聯合早報報導，微信公眾號「成都大熊貓繁育研究基地」6日發布《10月部分不文明行為通報》，稱成都大熊貓繁育研究基地在10月份發現並立即制止20多起不文明行為，並按情節嚴重程度對涉事游客進行批評教育、一年內禁止入園、五年內禁止入園、終身禁止入園等處罰。

通報顯示，有16人被終身禁止入園，其中最小的僅8歲。據了解，這名8歲唐姓小朋友被指在熊貓基地往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓。

有網友支持熊貓基地的處置，認為小孩子也要為自己的行為負責；但有網友覺得懲罰太重，應該給個機會。還有網友認為，家長也應承擔賠償責任。

成都市公園城市建設管理局野生動植物保護處相關工作人員回應，每個人站的角度不一樣，不能因為涉及未成年人就對他網開一面，基地有權利決定處罰。該工作人員表示，該局支持基地的相關處罰決定

基地也表示，「這次這個未成年人不能處罰，下次有個未成年人過去把熊貓捅傷了，咋整？」、「如果這裡開了一個口子，馬上有一波人說制定規定不執行，所以最好一視同仁。」

極目新聞報導，鑒於不同年齡段的未成年人其認知能力和行為控制力存在明顯差異，與其死守一個有爭議的處罰決定，基地不妨細化管理規則，根據不同年齡段及行為性質實施分類處理和處罰。

北京晚報指出，孩子是家裡的寶，大熊貓是國家的寶，將孩子納入黑名單，家長心裡難免不樂意，但為了保護大熊貓，園方肯定是不得已而為之。之所以把大熊貓設為國家一級保護動物，不僅因為它憨態可掬，能喚起人類的情感共鳴，還因為其全球珍稀野生動物的特性。當「活寶」遇到「國寶」，無疑應該嚴格遵守保護大熊貓的法律法規和園區要求。

法治日報引述律師表示，成都大熊貓繁育研究基地的做法不符合國家旅遊局的相關規定，從國家的民法或刑法來看，8歲小朋友都不是接受處罰適合年齡，未成年人的行為後果應由其監護人承擔，社會也應對未成年人的行為有高於成年人的寬容度。即便小童造成了旅遊場所損失，被追究的也應是其監護人。對8歲小童進行如此嚴厲追究不合法也不合規。