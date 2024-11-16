上海國際童書展登場 參展商讚「機會難得」：台灣繪本內容多元引關注

第11屆上海國際童書展（CCBF）於15日登場，台灣童書業者準時出席，由於作品和畫風自由創新吸引不少民眾駐足翻閱。台灣展團主辦方華品文創總經理王承惠指，經歷疫情，這些年所累積許多優質台灣原創作品，今年台灣出版社參展較去年更熱絡。他還稱，儘管面臨新生兒數下降，但家長對兒童教育仍相當重視，且台灣作品內容多元、創新，因此台灣原創繪本在大陸廣受家長喜愛。

本屆上海國際童書展於15至17日在上海世博展覽館舉辦，台灣展區本次再度由華品文創統籌組成台灣童書聯合展區參展，以「喜閱童年，夢想起飛」為主題，共有約30多家出版社參與（小牛頓、康軒文教、華品文創、聯經出版等），合計超600本橫跨不同領域的版權書，將與在地出版社商談授權出版等業務。同時，此次邀請台灣童書作家嚴淑女與繪本作家陳又凌到現場與讀者進行新書分享與交流。

王承惠受訪時表示，在疫情後，很多台灣出版社實際上都較少來大陸參展，去年算是疫後首次重新恢復上海童書展，所以今年在參展就更加熱絡，且都是這些年所累積的優質台灣原創作品，「集中在一起的情況，人流量也將會更集中」。希望能將這些作品推薦給更多大陸出版社和讀者。

另有台灣業者向記者指，台灣出版業需要更大的市場，每年上海國際童書展，台灣多家出版社能齊聚在一個展區，一齊向大陸讀者或業者推薦，「這樣可以讓更多人看見，非常棒，是個難得機會」。

談到兩岸童書產業有何不同，王承惠認為，由於台灣市場較小且成本持續增加，同時，不論是文字書或圖畫書、圖文書，印量跟以往比減少很多，相較過去三千五千起印來比，如今大都僅一千五起印，因此在出版前的選題，也就會做更深入更嚴謹的研究及市場分析，而內容也會更創新及深入。相比之下，大陸由於市場基本面大，就較不會如台灣原創作者深入各種小選題，並思考是否符合當代需要。

王承惠提到，雖然新生兒逐年減少，但家長對兒童教育仍非常重視，所以目前大家都非常看好台灣原創的兒童繪本及作品，台灣作品內容多元豐富，從科學、歷史再到生活教育通通都有，因此廣受家長喜愛。他認為，尤其是台灣繪本最引起關注，因為繪本讓家長能在親子閱讀時，與孩子一起發揮更大的想像空間。

陳又凌分析，兩岸注重的主題不同，台灣童書創作主題偏軟性，如透過繪本告訴孩子如何處理情緒、思考環境的改變等。「大家的作品都非常好」，只是兩岸出版業互相交流，可以看到彼此在市場上較著重有何不同，也因彼此不同，互相交流也就會激起更多的新想法。