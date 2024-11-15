中共禁止鄭州夜騎開封 當地共享單車全面停運

中央社／ 台北15日電

鄭州大學生夜騎開封行動上週五出現20萬驚人車潮後，中共急令全面禁止。今天再逢週五，鄭州網友反映，當地三大共享單車全面停止運作，不能開鎖騎行。

綜合陸媒報導與社群訊息，鄭州網友反映，美團單車和哈囉單車今天在App上彈出公告稱，將暫時停止鄭州市的共用單車服務。

哈囉單車表示，因「系統全面升級」，哈囉單車於11月15日起在鄭州市暫停營運，恢復時間另行通知。用戶如有需求，可進行騎行卡退款。

美團單車稱，因「車輛回倉保養」，美團單車於11月15日早上10時在鄭州市暫停營運，恢復時間另行通知。同時，美團單車提供暫停騎行套餐以及退款相關服務。

據報導，美團單車及哈囉單車的客服均確認上述公告屬實。

滴滴青桔今天雖然沒有發布停運公告，但多名鄭州網友表示，滴滴青桔共享單車掃碼也不能開鎖，顯示「該車暫不可用」。

許多人提到，鄭州已經禁止夜騎一週了，迄今市區還是很難找到共享單車，質疑當局就是怕學生又把單車騎到開封了。

鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，繼2日出現上萬車潮，8日晚間傳出超過20萬人參與，騎行大軍連綿數十公里，鄭州至開封的鄭開大道全被占據，交通癱瘓。

中共急令全面禁止夜騎，河南大專院校緊急通知學生限期返校，還相繼發出封校通知，禁止學生外出。鄭開大道9日下午4時至10日12時也被全面封鎖禁行。共享單車業者發布聯合公告，如果超區騎行，提醒後將強制鎖車，並收取調度費。

儘管學生喊出「青春沒有售價，夜騎開封拿下」的鄭州夜騎遭全面禁止，但大學生夜騎已在中國大陸蔚為風潮，多地傳出類似行動。

X平台訊息顯示，安徽合肥大專院校全面排查夜騎巢湖的學生。其中有學校發出緊急通知，表示要嚴查學生晚歸不歸，並指已有數名學生夜騎巢湖被交通警察逮住通報學校。

共享單車 鄭州

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