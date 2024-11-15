被毆新華社旗下記者 曾揭發賭場致「洗米華」落網

新華社旗下經濟參考報2名記者昨天採訪高鐵工程偷工減料被打，引發關注。據報導，其中之一的王文志有18年調查報導資歷，曾揭發多起中國社會弊端，其中包括踢爆「太陽城」網路賭博平台，間接導致幕後老闆「洗米華」被捕。

綜合極目新聞等中國媒體報導及網路訊息，王文志現任職務為經濟參考報「社經參調查報導室」主任，有22年的記者工作資歷，其中18年是在第一線進行調查報導，2005年進入經濟參考報任職至今。

根據公開資訊，王文志歷年來採寫逾100篇調查報導。其中，2020年12月被全國普法辦、中國司法部和中央廣播電視總台以「用調查性報導維護社會公平正義」為由，評為「2020年度法治人物」。

根據報導，外號「洗米華」的澳門賭博大亨周焯華，昔日旗下的「太陽城網路賭博平台」在中國廣布經營網，進而吸納巨額賭資，並藉地下錢莊管道流出中國，引起王文志注意。

此後，王文志便假扮成賭客，隨同多名中國賭客潛入太陽城位在澳門、菲律賓等地經營的賭場，將親眼見聞作為調查報導題材。但因潛伏期間一度被發現行蹤，「洗米華」還曾透過多種管道對王文志人身威脅。

報導指出，經過2個多月的暗訪，王文志發表題為「特大國際網絡賭博平台滲透國內」的報導，促使中國公安部正視存在已久的跨國網路賭博現象，一舉查獲「太陽城網路賭博平台」。

在查獲過程中，警方共逮捕「太陽城」在中國境內的199名股東級代理，以及多達1.2萬餘名的賭博代理，讓外界對「洗米華」在中國布設經營網之綿密瞠目結舌。

而「洗米華」也於2021年11月在澳門被捕，最後被判刑18年。而王文志的報導，被認為發揮關鍵作用。

根據報導，王文志還曾3度潛入海拔4200公尺的祁連山木里礦區，在氣候嚴寒及戒備森嚴的情況下暗訪不法行為。經過2年多調查，最後發表報導，踢爆祁連山非法採煤獲利人民幣逾100億元（約逾新台幣450億元）的弊案，時任青海省副省長文國棟為此主動投案，另有19名縣處級以上幹部被立案查處，主導非法採煤的青海商人馬少偉等人同時落網。