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澳門高等院校首次發現 26宗以假香港學歷申請入讀

中央社／ 香港15日電

香港的大專院校早前爆發中國大陸學生以假學歷申請入讀之後，澳門高等院校近日也揭發26宗來自香港的假學歷事件，是澳門首次出現類似情況。

香港網媒「01」今天報導，香港的假學歷風波蔓延至澳門，澳門有高等院校向香港官方考試及評核局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績時，發現有26份造假，這是澳門首次出現類似情況。

報導表示，澳門現有10家高等院校，大部份接受申請者以香港文憑試作為學歷認證，在成績上也設有門檻。

據報導，有澳門高等院校最近收到相關文憑試成績後向香港考評局核實時，發現其中26份造假，而考評局至今並未正面回應事件。

報導指出，香港早前爆發的假學歷風波早已引起澳門院校關注。

香港考評局自2012年起每年舉辦文憑試，為6年制中學生的公開試，學生憑著這項公開試的成績報考本地或海外大學，又或報考其他院校課程。

澳門 香港

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