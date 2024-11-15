影／小孩被控偷奶茶 廣州婦反痛毆飲料店店員：誰讓你放那？

陸媒《大皖新聞》報導，11月12日，廣州越秀區CoCo飲料店的一名店員稱有小孩偷奶茶，家長情緒激動之下毆打店員並拿出刀具威脅圍觀民眾，涉事店家表示已報警。

網路流傳影片顯示，一名婦人帶着兩個小童在一家手搖飲店門口與店員對峙，店員稱「小孩偷奶茶還有理由啊」，該名婦人突然朝店員飛踢，並拉住店員的頭髮將其拖出店門。

警衛見狀到場阻止打人女子離開，反被咬了一口。其後，該名婦人坐在板凳上拿出刀具指向圍觀人群作威脅。有網友指，被告知孩子偷奶茶後，該名婦人還表示：「誰讓你放在那？」

據《大皖新聞》報導，事發於廣州越秀區一家CoCo茶飲店，被打店員的同事表示，小孩是突然跑過來偷奶茶的，孩子媽媽一過來情緒就很激動，目前已經報警處理。

小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員。（影片截圖）

小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員，還持刀威脅圍觀群眾。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》