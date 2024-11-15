快訊

天空灰濛濛！北部空氣品質差 彭啓明曝跟「天兔颱風」有關

促進胃腸健康 醫師每天早餐吃優格再加4樣「超級食物」

整理包／賀12強第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」 咖啡、珍奶全都有

影／小孩被控偷奶茶 廣州婦反痛毆飲料店店員：誰讓你放那？

香港01／ 撰文／成依華
小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員。（影片截圖）
小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員。（影片截圖）

陸媒《大皖新聞》報導，11月12日，廣州越秀區CoCo飲料店的一名店員稱有小孩偷奶茶，家長情緒激動之下毆打店員並拿出刀具威脅圍觀民眾，涉事店家表示已報警。

網路流傳影片顯示，一名婦人帶着兩個小童在一家手搖飲店門口與店員對峙，店員稱「小孩偷奶茶還有理由啊」，該名婦人突然朝店員飛踢，並拉住店員的頭髮將其拖出店門。

警衛見狀到場阻止打人女子離開，反被咬了一口。其後，該名婦人坐在板凳上拿出刀具指向圍觀人群作威脅。有網友指，被告知孩子偷奶茶後，該名婦人還表示：「誰讓你放在那？」

據《大皖新聞》報導，事發於廣州越秀區一家CoCo茶飲店，被打店員的同事表示，小孩是突然跑過來偷奶茶的，孩子媽媽一過來情緒就很激動，目前已經報警處理。

小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員。（影片截圖）
小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員。（影片截圖）

小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員，還持刀威脅圍觀群眾。（影片截圖）
小孩被指偷奶茶廣州婦反毆店員，還持刀威脅圍觀群眾。（影片截圖）

延伸閱讀：

有片｜長沙母稱仔跌親無人扶 怒砸盒馬鮮生門店欲索賠 商家否認

餐廳MMA｜2火爆大胸妹雲吞店大打出手 擸凳扯頭髮打到頭破血流

文章授權轉載自《香港01》

偷竊 奶茶 手搖飲

延伸閱讀

最長的夏天 廣州今年已入夏235天創1961年以來新紀錄

飲料店虧錢原因找到了！蹦闆驚曝「前員工1年A走2百萬」

買奶茶送提袋！ 全聯飲品促銷送「針織提袋」太美了 顧客嘆：連跑3間都買不到

孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤拿「封口膜」一家一家找 惹哭眾網友

相關新聞

影／小孩被控偷奶茶 廣州婦反痛毆飲料店店員：誰讓你放那？

陸媒《大皖新聞》報導，11月12日，廣州越秀區CoCo飲料店的一名店員稱有小孩偷奶茶，家長情緒激動之下毆打店員並拿出刀具威脅圍觀民眾， 涉事店家表示已報警。

陸鐵路前10月旅客 創同期新高

中國國家鐵路集團有限公司14日消息，今年1至10月，大陸全國鐵路發送旅客37.1億人次，同比增長13%，再創歷史同期新高...

港廉政公署開咖啡店 喝查案醍醐味

香港廉政公署請人去「飲咖啡」，是坊間稱人去接受廉署調查的代號，也早成港產片中的重要橋段。香港廉政公署十四日正式開設了咖啡...

珠海撞人案阻採訪 港媒不滿

珠海體育中心十一日晚間發生駕車惡意衝撞人群，導致卅五死四十三傷的重大社會報復事件，震驚大陸與國際社會。事發後，多數陸媒噤...

傳記者調查鐵路工程弊案遭毆打、搶手機 大陸記協再度發聲

大陸再度傳出中央級官媒被毆打的情況，繼央視新聞之後，這次是新華社旗下記者，而大陸全國記協也再度發聲強調，「將繼續密切關注...

傳統服飾邂逅上海新地標 兩岸青年「穿越時空」聚申城

兩岸青年文旅交流活動「情繫青春·穿閱申城」14日在上海登場，上海市文化與旅遊局副局長金雷說，兩岸青年是是當今經濟社會發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。