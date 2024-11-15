港廉政公署開咖啡店 喝查案醍醐味

香港廉政公署請人去「飲咖啡」，是坊間稱人去接受廉署調查的代號，也早成港產片中的重要橋段。香港廉政公署十四日正式開設了咖啡店，店中咖啡豆也分別命名「清廉」等，香港市民和遊客都可去「飲咖啡」，順道接受廉政教育。

香港廉政公署在其港島總部的大堂，開設一間名為「一九七四」的咖啡廳，十四日正式開幕，專門出售咖啡等飲品及小食。店名的意思，來自香港廉政公署成立的年分一九七四年。香港廉署說，其成立以來一直透過執法、預防及教育「三管齊下」策略打擊貪污，在香港政府及廣大市民的支持下，令香港蛻變為全球最廉潔的地方之一。

這間「一九七四」的咖啡廳，最特別的地方，就是將售賣的咖啡分別按咖啡豆的品味，命名為「誠果」、「清廉」、「保密」等，意思是讓市民在光顧點咖啡時。就熟悉道出香港廉署的口號。

香港廉署網頁自我介紹時說，提起廉署很多人不期然都會聯想起咖啡。這杯咖啡喝起來，帶一點神秘的味道。「廉署咖啡」如此聞名，是因受疑人到廉署協助調查或接受問話時，廉署人員均會向他們詳細解釋在受查期間的權利，包括有權聯絡律師尋求法律意見，要求在律師陪同下接受問話等。至於是否一定要喝咖啡，受疑人可按需要，要求其他飲品和食物，廉署都會代為安排。

咖啡廳操盤手廉署社區關係處處長麥偉強說，坊間很多人討論廉署的咖啡，借助話題開設店鋪，期望可吸引市民和遊客打卡，並到參觀店內展品，了解廉署工作等，從而推廣反貪倡廉的訊息。

香港廉政公署廉政專員胡英明在咖啡廳開幕時說上，他們用約三個月時間，令咖啡廳從計畫從落實開幕，很高興用咖啡廳拉近廉署與市民的距離。廉署咖啡廳經招標後，由香港慈善機構保良局負責營運，自負盈虧，收益歸機構作慈善用途，署方會收取服務費用作租金，金額將歸入庫房。