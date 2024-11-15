珠海撞人案阻採訪 港媒不滿

珠海體育中心十一日晚間發生駕車惡意衝撞人群，導致卅五死四十三傷的重大社會報復事件，震驚大陸與國際社會。事發後，多數陸媒噤聲，外媒趕赴當地採訪卻遭不明人士阻撓。港媒星島日報昨刊文表示，案件目前訊息披露仍遠遠不夠，呼籲應該允許媒體展開調查採訪。

凶嫌疑為撞人買車

目前，珠海警方在十二日晚間通報傷亡人數以及初判的犯案動機後，截至昨晚並未更新傷亡人數與案件調查進度，其中包含肇事的六十二歲樊男的救治狀況。

新加坡聯合早報報導，北京汽車珠海當地的銷售員證實，樊男駕駛的車輛是北京汽車的ＢＪ四○先鋒版越野車，樊男在案發前一周貸款廿萬人民幣購買，並在事發前一日取車。大陸自媒體「一隻蝴蝶」引述執勤保全稱，樊男的越野車案發前晚就曾出現在體育場外，疑似「場勘」。

陸迅速將案情定調

珠海警方日前通報稱，樊男被捕時傷重，暫時無法接受審問，但稱初步查明該男是對離婚後財產分配結果不滿而犯案。

在中共高層作出指示後，大陸「兩高」昨天對此發聲。大陸最高檢表態，對類似重大惡性犯罪，要從重從嚴追究刑事責任。同時要扎實開展涉檢信訪和矛盾糾紛大起底大排查，加強風險隱患源頭防控。此外，大陸最高人民法院院長張軍也強調，要做到公正司法定分止爭，把審判理念從重「結案」轉到同時更重「解紛」。

廣東省委書記黃坤明昨天主持召開會議，要求緊盯公共安全領域風險隱患，舉一反三全面排查整治，積極運用多種調解手段提前做好介入調處工作，「嚴防發生惡性案件及個人極端案事件」，他並要求盡快查明案件真相，依法嚴懲凶手，及時回應社會關切。

日媒採訪被迫刪檔

但對於事件調查，多家外媒在事發後趕赴現場採訪，都遭遇不明人士阻撓。ＢＢＣ記者麥迪文稱曾遭身著運動服的中年男子要求停止拍攝並出示採訪證，日本ＴＢＳ記者室谷陽太被一群自稱是附近居民的人包圍並帶至派出所，被迫刪除所有採訪素材。

當局對外媒嚴防死守以外，亦對內部輿論進行管控。除了珠海公安局發布的警情通報外，罕有進一步調查採訪。ＢＢＣ稱，多間陸媒收到明確禁令，不得報導。

港媒星島日報「中國觀察」專欄昨刊文表示，「這也許生怕引發社會恐慌情緒，但遮遮掩掩無法真正維穩」。