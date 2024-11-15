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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

陸鐵路前10月旅客 創同期新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司14日消息，今年1至10月，大陸全國鐵路發送旅客37.1億人次，同比增長13%，再創歷史同期新高。 　　

中新社報導，國鐵集團客運部負責人介紹說，今年以來，鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好包頭至銀川鐵路惠農至銀川段、宣城至績溪高鐵、濰坊至煙台高鐵等新開通線路能力，統籌運輸資源，優化列車開行方案，全國鐵路日均安排開行旅客列車10555列，同比增長9.3%。

在春、暑運和清明、「五一」、端午、中秋小長假及國慶黃金周運輸中，鐵路部門較好服務旅客假日出行需求，10月1日全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創單日發送量歷史新高。1至10月開行旅遊列車1599列，助力旅遊、銀髮經濟發展。

在跨境旅客運輸組織方面，廣深港高鐵發送跨境旅客近2250萬人次、同比增長39.5%，中老鐵路發送跨境旅客21.7萬人次。 　　

此外，鐵路12306推出同車接續等新功能，科學制定售票策略，不斷提升旅客購票出行體驗。積極推廣新型票制服務，計次票、定期票已覆蓋60條線路，旅遊套票已覆蓋11條線路。

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