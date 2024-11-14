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傳統服飾邂逅上海新地標 兩岸青年「穿越時空」聚申城

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
「情繫青春·穿閱申城」兩岸青年文旅交流活動於14日在上海開跑，展開為期三天的交流活動。記者謝守真／攝影
「情繫青春·穿閱申城」兩岸青年文旅交流活動於14日在上海開跑，展開為期三天的交流活動。記者謝守真／攝影

兩岸青年文旅交流活動「情繫青春·穿閱申城」14日在上海登場，上海市文化與旅遊局副局長金雷說，兩岸青年是是當今經濟社會發展的參與人、見證者，更應做未來兩岸關係和平發展的生力軍、開拓者，並共同為傳承和弘揚中華優秀傳統文化、推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。

「情繫青春」兩岸交流活動的啟動儀式於14日下午舉行，今年主題「穿『閱』申城」活動聚焦「中華傳統服飾」邂逅「上海地標」，接續了「情繫青春」系列活動的精神。本次活動除金雷外，還有包括上海市台辦副主任陽禮華、上海市文化及旅遊局港澳台辦公室副主任陳可樂、台灣中國青年大陸研究文教基金會團長吳威志等人皆與會出席。

而在參加師生方面，主辦單位透露，此次活動有來自兩岸共計41位同學和老師參加，其中有包含28位來自台灣大學、政治大學、彰化師範大學、輔仁大學、逢甲大學、台北商業大學等14所全台各地大專院校的28位師生。

金雷於啟動儀式上表示，「情繫青春」活動作為兩岸青年增進情誼的交流平台，自創立來，以文旅體驗為核心，以專業交流為特色，已連續五年成功舉辦。今年，我們推陳出新，帶領大家「穿」上中華傳統服飾，「閱」讀上海建築故事，真切感受中華文化之韻、上海融合之美。

金雷續稱，兩岸青年同根同源、同文同種，本次活動參與者均為兩岸大學的優秀青年代表，「你們不僅是當今經濟社會發展的參與人、見證者，更應做未來兩岸關係和平發展的生力軍、開拓者」。希望同學能夠珍惜這次難得的交流機會，互學互鑑，共同為傳承和弘揚中華優秀傳統文化、推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。

來自台灣的涂同學向記者說，這是我第一次來到上海，過往是透過像是小紅書或是一些影視媒體，才認識上海這個城市。上海有些很知名的地標，以及一些豐富的美食，所以這次來到上海，是以一個期待、學習的心情來到這裡。她續指，因為這次活動動中有安排許多課程，包含像是服飾、或是介紹上海很知名的建築等，這些都很值得去學習，「這次來就是想要了解更多關於漢服的一些禮儀及文化。」

上海東華大學同學馬士杭則說，我希望這次活動能成為兩岸青年增進友誼深化交流的橋樑，儘管我們來自不同的地域，但我們擁有共同的文化基金，讓我們以服裝為媒介，以設計為橋樑，共同繪製屬於兩岸青年的青春畫卷。

「情繫青春」兩岸青年文旅交流活動至今已在上海連續舉辦六年，憑藉著兩岸青年的共同努力，先後圍繞「旅遊、影視、戲曲、文創、AI」等內容展開多種主題的交流。

圖為參與本次「情繫青春·穿閱申城」交流活動的兩岸大學生們，在啟動儀式前一同穿著漢服在會場外合影。記者謝守真／攝影
圖為參與本次「情繫青春·穿閱申城」交流活動的兩岸大學生們，在啟動儀式前一同穿著漢服在會場外合影。記者謝守真／攝影
上海市文化與旅遊局副局長金雷在「情繫青春·穿閱申城」兩岸文旅交流活動啟動儀式上表示，兩岸年輕人不僅是當今經濟社會發展的參與人、見證者，更應做未來兩岸關係和平發展的生力軍、開拓者。記者謝守真／攝影
上海市文化與旅遊局副局長金雷在「情繫青春·穿閱申城」兩岸文旅交流活動啟動儀式上表示，兩岸年輕人不僅是當今經濟社會發展的參與人、見證者，更應做未來兩岸關係和平發展的生力軍、開拓者。記者謝守真／攝影

上海 傳統文化 漢服 青年

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