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曾拍出4億元震驚畫壇！大陸名畫「塔吉克新娘」 11年後重現拍場

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
靳尚誼作品「塔吉克新娘」被視為是大陸「新古典主義」的代表，如今重現拍場，能以多少價格落槌備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）
靳尚誼作品「塔吉克新娘」被視為是大陸「新古典主義」的代表，如今重現拍場，能以多少價格落槌備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）

大陸藝術品市場刻正進入年度的秋拍季，北京龍頭拍賣公司「中國嘉德」目前正舉行預展，現場相當引人注目的是知名畫家靳尚誼於1980年代初期繪製的名畫「塔吉克新娘」，這幅畫2013年曾拍出台幣4億元的高價，如今重登拍場備受矚目，也是衡量大陸經濟的一個風向標。

大陸藝術品市場秋拍季開跑，包含中國嘉德、北京保利、北京中漢、中貿聖佳等各大拍賣公司近期紛紛展開預展，其中相當受矚目的就是靳尚誼1983年所繪的「塔吉克新娘」，這一作品先前由日本藏家收藏多年，在2013年中國嘉德秋拍以人民幣8,510萬元（以當時匯率約合台幣4.1億元）成交，震驚畫壇，如今重現拍場，對其價格預期，拍賣公司則以「估價待詢」標記。

這幅畫在大陸美術史上被稱為「新古典主義」的代表，是靳尚誼在美國之行結束並到新疆寫生時，深研西方古典造型和追求理想美後融會貫通的力作。

靳尚誼生於1934年，1949年秋考上當時的國立北平藝術專科學校（北平藝專，中共建政後1950年併入中央美術學院），研究生期間曾向蘇聯專家學習油畫，畢業後留校任教，1979年改革開放後到歐美遊覽，曾回顧當時發現自己畫得「不行」，經過仔細鑽研，才解決「體積感」的問題。

靳尚誼曾擔任大陸中央美院院長，在大陸畫壇地位份量很重。今年5月，中央美院國畫系畢業展時，他曾當面質問，作品沒有大寫意，連小寫意也少，幾乎全是工筆畫，「你們國畫系怎麼成這樣了？完了嗎？」一席話引起大陸畫壇震動，不少學者紛紛撰文反思國畫教學的弊病。

對於「塔吉克新娘」，他曾自述，這幅作品的藝術基調和表達方式與其當時的心態有著極其緊密的關係。文革後期和文革以後，他看到社會生活中暴露出一些很不好的現象，人際關係也很不正常，對他思想有很大的衝擊，「我無法改變這些現實，我只希望能在自己的作品裡體現一種理想美，表現一些寧靜、和諧、崇高、純潔的情感，沖淡或解脫一下自己心裡的苦悶」。

值得一提的是，靳尚誼1983年創作了兩幅幾乎一模一樣的作品，其中一幅由中國美術館收藏，另一幅則被日本藏家收入囊中。二者只在女子佩戴的項鍊細節上有細微差別，創作較早的一幅中，女子佩戴的項鍊上嵌三排珠，較晚的一幅則是四排，即此次的拍品。

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