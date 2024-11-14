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衝撞案震撼社會 珠海全面排查「四無」、「五失」群體

中央社／ 台北14日電
中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。路透
中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。路透

廣東珠海汽車惡性衝撞人群事件對中國社會造成強烈震撼，由於嫌犯疑似因為婚姻糾紛而產生報復心理，珠海因此正對「四無」和「五失」群體展開「摸底排查」，防範類似事件再次發生。

所謂「四無」是指無配偶、無子女、無工作或穩定收入、無房產資產的群體；「五失」指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡及精神異常的人群。

珠海市體育中心11日發生汽車惡性撞人事件，造成35死43傷，震驚中國社會，陸媒報導稱嫌犯有婚姻糾紛。中國國家主席習近平稱此案「性質極其惡劣」，指示各地方和有關部門要加強防控風險源頭，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。

廣東省政府網站則通報，中共廣東省委書記黃坤明事發後召開視訊調度會和專題工作會，要求地方官員「扎實推進社會矛盾問題專項治理，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛的排查化解」。

此外還要「注重加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會治安防控，嚴防極端事件發生」。

美國自由亞洲電台今天引述珠海居民報導，當地部分國企和居民社區已啟動摸底排查，對婚姻家庭、鄰里糾紛、司法案件糾紛以及政府機關、大型商場和娛樂場所的停車場進行安全排查。

據透露，珠海市各社區不僅加強了安保力量，還全面展開安全隱患排查工作。相關部門特別要求對社區內的特殊人群進行登記排查，重點關注被稱為「四無」和「五失」的群體。

社區工作人員和網格員透過入戶調查方式逐一登記在冊，以便進一步加強對這些群體的關注和管理。

當地政府發言人稱，珠海市正全力應對這次事件後續工作，承諾妥善處理傷亡人員善後事宜，並「進一步完善社會治安和防控體系」。

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