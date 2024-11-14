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最長的夏天 廣州今年已入夏235天創1961年以來新紀錄

聯合報／ 大陸中心／即時報導
截至11月13日，廣州今年已入夏235天，打破1961年以來最長的夏天時長紀錄。（中新社）
截至11月13日，廣州今年已入夏235天，打破1961年以來最長的夏天時長紀錄。（中新社）

據廣州市氣象台消息稱，11月13日20時廣州站錄得氣溫24.1℃，當天的平均溫度最終定格在23.3℃，超過22℃。這代表廣州今年已入夏235天，打破1961年以來最長的夏天時長紀錄。

央視新聞報導，氣象學意義上的「夏季」是以平均氣溫22℃作為界限值，根據季節劃分標準來確定的。廣州多年平均入夏時間是4月16日，入秋是11月9日，之間則為夏季。

今年廣州入夏日為3月23日，比常年早24天，是1961年以來最早。截至11月13日，入夏天數為235天，今年夏季廣州平均氣溫26.8℃，較常年同期偏高0.8℃，為歷史同期第二高。

專家表示，異常的季節和氣溫變化可能影響候鳥遷徙時間和棲息地食物供給，還會增強病媒蚊傳播登革熱病毒的能力和時長。此外，對人體健康、能源供應、種養殖業也會帶來一定影響。

氣象部門預計，未來五天，廣州入秋的可能性較小。廣州天氣網預報，14日9時至12時，廣州多雲到陰，局部有小雨，氣溫23~28℃。預計18日前後，廣州可能受到中等強度冷空氣影響。

央視 氣溫 登革熱

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