珠海撞人35死 美德南韓使館哀悼

大陸廣東珠海十一日晚間發生一起開車撞人事故，導致卅五死、四十三人受傷，震驚社會，也再度衝擊外界以往對於大陸治安良好的印象，而事發近兩天後，美國駐北京大使伯恩斯發文悼念，並以「慘劇」形容此事，希望傷者早日康復，此外南韓、德國的使館也已經發文哀悼此事。

另據美國之音報導，日本駐北京大使館十二日發出示警，表示日本使館不知道這起事件是否捲入任何日本公民，但是提到中國大陸最近發生了其他襲擊事件。日本駐北京大使館並提醒在中國大陸的日本居民，應「避免夜間單獨外出」，甚至日間也是如此，同時避免「大聲說日語」，「密切注意周邊情況，在廣場等人群稠密地方保持高度警覺」。

針對這起慘案，廣東省政府黨組書記、省長王偉中十三日主持召開省政府黨組會議。由中共廣東省委宣傳部主管的南方網報導，王偉中要求，迅速開展案件調查，盡快查清案件真相和作案動機，依法嚴懲凶手，有效震懾犯罪、安定人心，同時實事求是加強權威信息發布，及時回應社會關切。

王偉中提出，要痛定思痛、舉一反三開展公共安全領域風險隱患排查整治，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生。

王偉中並指示，要深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，全力抓好安全生產各項工作，著力打造更高水平的「平安廣東」，確保全省社會大局穩定。