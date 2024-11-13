珠海車輛撞人事件後 大陸瘋傳「正確躲避」講解影片

大陸廣東珠海日前的撞人事故導致35死、43傷，相關話題13日在大陸社群媒體已有大量轉載一部人民日報出版社2年前拍攝的安全影片，影片教導「小朋友們如果遇到車輛衝撞該怎麼辦？」

人民日報出版社聯合國際安全防衛學院共同攝製的「兒童暑期安全防衛教育系列影片」，講解遇到危險時，在不同的場景下如何應對，系列影片2022年7月上架後，如今重新得到社會高度關注。

13日在大陸社交平台微信上，有眾多公眾號轉載了上述系列影片當中教導小朋友逃離車輛衝撞的那支影片，長達2分47秒的影片中，教官教導小朋友，遇到車輛正面衝撞來襲時，要迅速繞過車頭前輪、奔向車輛「斜後方」，而千萬不可跳起來、往前跑。這則影片在微信裡面，官方的轉載就包含「貴州檢察」、「福建司法」，還有眾多縣市的公安局、交警單位等等。至於在微博上，也有大量的地級市、縣市公安或交警帳號分享影片。

此外，深圳市公安局反恐怖支隊12日也發布了完整的示意圖以及1分27秒的影面，提到「『車輛惡性衝撞』逃生教學，轉給師生家長」，相關說明光是在「深圳反恐」微信號就有超過10萬點閱，也被各地公安、交警、邊檢站官微和媒體廣泛轉載。

目前大陸官方對珠海慘案仍在積極善後，據南方日報消息，11月13日廣東省政府黨組書記、省長王偉中主持召開省政府黨組會議，會議指出，珠海發生的這起駕車衝撞行人案件，「性質極其惡劣，教訓極其深刻，令人十分痛心」。

據報導，會議強調要全力救治傷患，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心，「要痛定思痛、舉一反三開展公共安全領域風險隱患排查整治」，「全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生」。各地要把「維護安全穩定工作擺在重中之重的位置抓緊抓實抓到位，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解」。