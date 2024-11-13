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珠海血腥撞人事件後 官方清理悼念花束、網絡訊息審查

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人們在珠海事發地點附近安放蠟燭和鮮花，以悼念遇難者。 路透社
人們在珠海事發地點附近安放蠟燭和鮮花，以悼念遇難者。 路透社

（德國之聲中文網）「我們應該記住那些死去的人們，不應該那麼冷漠。我想，應該有更多珠海人來這兒獻花悼念」，一位50歲的女士向法新社記者說道。

在珠海事發現場，周三（11月13日），安保措施非常嚴格，法新社記者試圖拍照時，便衣警察用身體和雨傘遮擋。

自周二夜間，記者便觀察到，人們在事發地點附近安放蠟燭和鮮花，以悼念遇難者。

不過，周三早晨，清潔人員來清理現場，一些人告訴法新社說，是「上面的命令」。現場的官員稱，悼念物品被轉移到室內的「哀悼廳」，但公眾並無法進入。

路透社記者也報導說，民眾擺放的蠟燭、白酒等悼念物品被清理走。

周三，乘電單車的快遞人員仍在現場放下花束，不過，幾乎立即被安保人員移走。路透社記者看到，一些字條上寫著：陌生人一路走好，希望天堂沒有惡棍，善必勝惡，安息。

最初，記者被允許與獻花的民眾短暫交談，之後，一些身著淺藍色制服的安保人員告知記者，不要與民眾交談或拍攝花束上的字。

大陸外交部周三表示，據悉目前沒有外國公民在此事件中受傷，並表示，大陸是世界上最安全的國家之一。

掌控敘事

這是珠海航展期間第二次發生類似事件。2008年航展期間，一名男子開卡車衝入擁擠的校園，導致至少四人死亡，20人受傷。

香港浸會大學研究大陸新聞審查的閭丘露薇表示，珠海事件的訊息控制與大陸其它事件類似。她表示，這些審查是試圖掌控敘事，警方聲明成為唯一官方解釋，並且不允許人們提出挑戰或進行討論。與此同時，也是要減少恐慌，也防止效仿。

她補充說，大陸地方官員也出於擔心問責傾向於不向公眾發布訊息。

刪文

周一深夜事件發生後，微博上顯示血腥場面的影片和圖片被迅速刪除。事後發布在小紅書上的影片也被刪除。

大陸官方媒體周二晚六點半公布有35人死亡，隨後，相關詞在微博成為熱搜，在一小時內就有6900萬閱讀量。不過，周三下午，相關微博熱搜被移除。

央視新聞聯播周二晚用了約1分半報道習近平和李強對此事的指示，不過未播放珠海畫面。習近平要求各地區和有關部門「深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件」。

訊息控制

大陸的訊息控制由來已久。2008年毒奶粉事件導致約30萬兒童受影響，有關部門壓制相關消息。當時距離北京奧運開幕僅數天。

四川大地震導致估計7萬人死亡的事件後，外國媒體的報導也受到限制。此外，新冠疫情最初出現時，相關消息也被封鎖。

（綜合報導）

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