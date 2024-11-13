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珠海汽車衝撞案死傷慘重 民眾獻花致哀遭移除…清潔人員：上頭的指令

中央社／ 珠海13日綜合外電報導
中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。圖為11月12日，中國珠海市珠海體育中心入口處，工人們清除哀悼者為撞車事件遇難者留下的鮮花和蠟燭。歐新社
中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。圖為11月12日，中國珠海市珠海體育中心入口處，工人們清除哀悼者為撞車事件遇難者留下的鮮花和蠟燭。歐新社

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。事發後有民眾前往案發地點獻花悼念罹難者，然而花束和蠟燭隨即遭當局移除。

綜合法新社和路透社報導，公安表示，62歲樊姓男子11日晚間7時許駕駛1輛小型休旅車穿越香洲區體育中心大門，之後無差別衝撞在裡面運動的民眾。

公安最初發布聲明稱，這起衝撞事件造成人員受傷，但隻字未提死亡人數，而上傳社群平台的現場畫面後來似乎也遭到嚴格管制的平台刪除。

法新社記者今天上午看到市民和送貨員在體育中心門外獻上花束，但這些花束沒多久就被拿到封鎖圍籬後方。

一名年約50歲、要求匿名以保護隱私的女子告訴法新社：「這並非小規模事件…我們應該緬懷這些死難者，不要這麼冷漠。我認為應該要有更多珠海的人們來這裡獻花致哀。」

一名自稱姓鄭的男子帶著花束來到現場。他告訴路透記者：「當局沒公布任何資訊，但有同事告訴我這起事件，我剛開始還不相信，不過後來證實了。」他還說：「雖然我不認識他們，但我曾有親人過世的經驗，所以我了解這種感受。」

現場有些花圈附上手寫字條：「陌生人一路好走，願天堂沒有惡魔。」另一張字條則寫著：「願天堂沒有暴徒，良善終究會戰勝邪惡。安息吧。」

汽車衝撞案現場的維安十分嚴格，便衣公安利用身體和雨傘阻止法新社記者拍攝。

法新社記者自昨晚開始看到民眾獻上花束和蠟燭，但清潔人員今天清晨就移除這些花束和蠟燭。有清潔人員告訴法新社，「這是上頭的指令。」

根據現場官員的說法，這些物品已被移至體育中心內部的「靈堂」，但大眾不得其門而入。

儘管暫無跡象顯示日本僑民可能成為被攻擊的目標，日本大使館仍警告住在中國的日僑保持高度警戒，並避免大聲說日語。

今年9月，1名住在深圳的日本男童在上學途中被刺身亡，引發日本政府強烈抗議。

休旅車 公安 大使館 廣東 日本 死亡 維安

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