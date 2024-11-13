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珠海車惡意衝撞釀35死…陸「暴走團」再獲關注 珠海各區開始禁廣場舞

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣東珠海體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇。路透
廣東珠海體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇。路透

廣東珠海體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇。事發影片中可以看到不少在操場上的傷者和民眾穿著統一的制服，有網友指出是珠海當地的「暴走團」。有珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動，通知上未註明原因。

「暴走團」通常會有一個帶著旗子的領隊，後面跟著穿著統一服裝的人，組成者多為中老年女性，會放著大聲的音樂，步伐整齊的一起前進，由於規模龐大時常無視交通規則，被大陸網友稱是繼廣場舞後，最令人困擾的健身方式。

觀察者網「烏鴉校尉」介紹，暴走團是一個半自助式的旅遊互助組織，本質上是在徒步過程中發現美景，感受樂趣而自發的組織。2010年後，越來越多的暴走團偏離中心思想，「在行走過程中肆意占用機動車道，面對他人的說勸不僅不聽，仗著人多勢眾更加猖狂。」

網易新聞報導，許多網友指出，影片中可以看到珠海的暴走團僅是在操場上行動，並沒有違法交通規則，不應該汙名化暴走團，檢討受害者；但也有網友批評，暴走團總是大聲放著音樂，因此讓許多群眾聽不到聲音，在混亂中導致慘重傷亡。

另外有珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動，通知上未註明原因，僅稱「為了保障小區與周邊環境的公共安全與秩序」。

不過由於近期珠海正在舉辦珠海航展，有民眾批評，「航展才是人最多的地方」、「因噎廢食」、「這樣算是從根源解決問題嗎？」珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動。

值得一提的是，原訂23日在深圳舉辦的The Color Run，在12日晚間突然宣布取消，許多參加者突然收到退款的通知和簡訊，有民眾猜測可能與珠海撞人事件有關，「要避免大型的群聚活動。」

廣東珠海體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇。事發影片中可以看到不少在操場上的傷者和民眾穿著統一的制服，有網友指出是珠海當地的「暴走團」。網易新聞
廣東珠海體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇。事發影片中可以看到不少在操場上的傷者和民眾穿著統一的制服，有網友指出是珠海當地的「暴走團」。網易新聞

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