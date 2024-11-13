珠海汽車衝撞案 案發地市民獻花親歷者憶述醫院混亂

中國廣東省珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，釀35死43傷。根據X平台帳號「李老師不是你老師」上傳的訊息與影片，事發後珠海市體育中心門口有市民前往現場獻花悼念死難者；另有親歷者家屬憶述案發現場慘不忍睹，醫院亂成一團。

這起駭人聽聞的無差別汽車衝撞事件正值中國在珠海當地舉辦第15屆中國航展的前夕。官方很快管控輿論，事發時間在11日晚間7時48分許，11日21時22分才由珠海市公安局香洲分局發布通報。12日晚間才通報死傷人數，以及涉案的樊姓男子的犯案動機是不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。

據X平台帳號「李老師不是你老師」發布的諸多影片，有一群市民自發聚集在珠海市體育中心西門門口，門口擺放市民捐獻悼念的鮮花，有警車在巡邏。還有珠海市民前往捐血。

一篇親歷者家屬自述，事發前撞人的汽車繞著體育中心的跑道外圈開了一兩圈，之後無差別撞向所有人。當傷者去了醫院後，因為醫院混亂成一團，等了兩三個小時才開始進行治療。傷者在等待期間血壓下降，之後被推進ICU，經過檢查後，確認頭內部損傷、內臟損傷、腹部積血。

這位親歷者家屬說，事發經過幾個小時，沒有警察，沒有媒體跟進受害者後續，也沒有統計傷亡數據，網上能夠搜尋到的相關新聞也寥寥無幾。有另一名家屬說，她向公司單位請假，但是單位的人都不知道珠海發生了甚麼事。

另一篇親歷者的友人自述，認識的阿姨當場死於非命，她的兒子衝入現場後發現，道路上殘肢斷臂，血跡斑斑的人群四處橫陳，慘不忍睹。

據他所言「有氣的用救護車拉，沒氣的警車運送」。政府完全沒有安排人員去安撫、平息家屬的情緒，去跟蹤家屬的精神狀況，中大五院急救區當晚人聲鼎沸哭聲震天，身處其中不似人間。「所有的網路新聞媒體正如所見，為了給航展讓行，幾乎不見報端。在廟堂者看來，飛機比人命更重要」。

中共總書記習近平對事件下達指示，直指此案「性質極其惡劣」，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。並要依法嚴懲凶手。中共廣東省委書記黃坤明召開會議表示，要強化對重點人群的管理和社會面治安防控。