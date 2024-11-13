珠海汽車衝撞同日 杭州一輛BMW連撞多車致1死4傷

廣東珠海11日晚間發生的駕車故意衝撞行人事件，共造成35人死亡，43人受傷。同日江省杭州市上城區一路段，一輛BMW在路口連撞多人多車。根據網路流傳影片顯示，BMW整個車身翻了過來，另一輛SUV受損嚴重，有傷者倒在路邊，事故致1死4傷。

觀察者網報導，杭州市公安局交通警察支隊12日晚間通報稱，5名傷者第一時間被送往醫院救治，其中1人傷勢較重，經醫院搶救無效死亡。其餘4名傷者生命體徵平穩，無生命危險。

事故發生後，64歲肇事駕駛人黃某某立即被公安機關控制。經調查，排除黃某某酒駕、毒駕嫌疑，初步查明系黃某某因停車時操作不當，誤將油門當剎車踩而導致事故發生。目前，事故正在進一步處置中。