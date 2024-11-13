妙齡女連續加班後出現這症狀 竟確診罹罕見「美女病」

湖南一名90後女子，因連續加班、過度勞累後，出現視物不清、雙腿無力等徵狀，赴醫院檢查後確診「美女病」。

據《瀟湘晨報》報道，2023年2月，90後女子小文（化名）因出現視物不清、雙腿無力、走路不穩等徵狀，到湖南省中醫院神經內科求診，後確診「美女病」。時隔一年多後，小文複診發現各種徵狀已經得到明顯的改善。

醫生介紹，小文的徵狀是一種累及視神經和脊髓的中樞神經系統炎性脫髓鞘疾病，「原因可能是連續加班後、過度勞累引起免疫力急劇下降所致。這也是近幾年來，逐漸被大家認識的一種罕見病，通常認為與遺傳、環境及感染、免疫力下降等因素相關，容易復發且致殘性高，因為好發於中青年女性，又被稱為『美女病』。」

「美女病」與外貌無關，也並非一個正式的醫學術語，而是一種俗稱，特指以視神經脊髓炎（NMO）和多發性硬化徵（MS）為代表的自身免疫性疾病。在急性期，病人主要表現為視神經炎、脊髓炎等臨床表現。比如眼睛痛、視野缺損、視力下降、肢體感覺障礙、神經痛、尿便障礙、肢體癱瘓，甚至呼吸肌麻痹等；也可能出現頭暈、頭痛等其他徵狀。

醫生提醒，為避免復發，不應隨意減藥停藥、熱刺激等。患者應盡量保持心情舒暢，不飲酒、戒煙、規律作息、適當運動，堅持定期複診。

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文章授權轉載自《香港01》