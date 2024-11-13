聯合國「生物多樣性公約」大會 北京獲生物多樣性魅力城

北京成為「生物多樣性魅力城市」！聯合國《生物多樣性公約》第16次締約方大會，近日在哥倫比亞卡利市召開。來自全球81個國家的1200多名地方政府代表，共同展示和交流分享地方政府在生物多樣性保護方面的行動與成效。北京獲評第二屆「生物多樣性魅力城市」。

中國大陸是世界上生物多樣性最豐富的12個國家之一，北京市是世界上生物多樣性最豐富的大都市之一。北京累計實地記錄生態系統群系136種、物種6895種；處於全球「東亞-澳大利西亞」候鳥遷飛區，有確切記錄的野生鳥類達519種，超過全球的5%、全中國的1/3。北京近年來的生物多樣性保護成效顯著。全市森林覆蓋率達到44.9%，城市綠化覆蓋率達到49.8%，人均公園綠地面積達到16.9平方米。目前，北京已發現陸生野生脊椎動物612種，位居G20國家首都第二位元，同時還記錄了維管束植物2088種，生物多樣性水準持續提升。

2020年至23年，北京已累計記錄136種自然和半自然生態系統，包括森林、灌叢、草地、沼澤與水生植被等，山區和平原森林覆蓋率分別達67.07%、31.40%，濕地保護率超過82%，自然保護地占市域面積達20%左右。

對一些重點動物和植物，北京更是「寵愛有加」。近年來，像褐馬雞、黑鸛、鴛鴦等國家重點保護動物野外種群的數量在北京不斷上升；震旦鴉雀、栗鳶、以及叉唇無喙蘭、尖帽草等北京新記錄野生動植物不斷湧現。

北京有一些非常獨特的動植物，像百花山葡萄、北京水毛茛等，對這些珍貴的極小種群野生植物，北京實施了多項保護措施；北京建立專門機構，保護和繁育麋鹿，其種群數量已經從38頭擴繁到了3000多頭。

此外，北京市在全大陸率先開展區域內古樹名木全覆蓋體檢，形成「一樹一檔」體檢報告，積極探索開展古樹主題公園、古樹保護社區、古樹村莊等古樹名木及其生境整體保護新模式。