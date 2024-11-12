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表演性學習？一票大陸青年躲「付費自習室」 逃避現實假裝努力讀書

中央社／ 台北12日電
大陸經濟仍在迷霧中，青年失業率處於高點。圖為湖北武漢9月12日舉辦的招聘會，吸引滿場的求職者。圖／中新社
大陸經濟仍在迷霧中，青年失業率處於高點。圖為湖北武漢9月12日舉辦的招聘會，吸引滿場的求職者。圖／中新社

中國經濟仍在迷霧中，青年失業率處於高點，公務員考試萬人搶1個職位，付費自習室逐漸成為不少青年假裝努力溫習準備考試，逃避現實及壓力的新場所，有些人甚至陷入一種欺騙家長、欺騙自己的混沌狀態中。

新華社旗下媒體「半月談」等中國媒體近日刊文討論中國青年躲在付費自習室的現象。根據「2023-2024年中國付費自習室行業發展現狀與消費趨勢調查分析報告」顯示，2022年付費自習室使用者達755萬人，預計2025年有望突破千萬人。

除了一、二線城市外，付費自習室在市縣級城市的數目明顯增加，用戶大部分是準備考公務員、考帶編制的工作或考研究所的青年。

中國記者走訪山西省多個城市的付費自習室，有些自習室一個座位包月人民幣500元左右（約新台幣2240元），是不少待業青年一半的生活費，但也有青年稱因家裡不缺錢，鼓勵他在自習室備考。有些付費自習室是一位難求。

有些青年直言，把付費自習室當作逃避家人管控的網咖，更多是在「表演性學習」，在書桌上追求一種儀式感，實際溫習的時間很少。

於2022年大學畢業的小達，考了3次研究所都失敗。他說，與父母的溝通交流僅限於學習與找工作，他已經厭惡這些話題，自習室給他提供了一個逃避現實的環境，「這兒很多跟我一樣的人，我看他們在玩，自己也安心玩了。」

小達直言，長期在自習室令他跟社會開始脫節，「有時懷疑自己是不是活在一個真實世界。」

混在付費自習室的「全職考試青年」不乏一些名牌大學生，「雙一流」大學畢業生小李考研究所失敗後，就在自習室全職備考。他說，覺得人生好像從來沒有輕鬆過，混在自習室這段時間，可能是難得的輕鬆時光。

小李坦言，他已經進入了欺騙家長、欺騙自己的狀態，「他們可能覺得我每天在自習室學習很辛苦，但我基本沒怎麼學習」。

公務員 失敗 失業 青年

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