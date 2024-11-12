山東一大學火災逃生需刷臉 校方稱為保障安全惹議

據陸媒報導，山東一所大學的宿舍10日發生火災，有學生稱起火時人臉辨識系統未關閉，學生得「刷臉」才能逃生。該校警務室工作人員11日回應，火災未造成人員傷亡，撤離的人太多必須刷臉，「要不怎麼保證學生的安全？」，在微博引發熱議。

據華商報大風新聞報導，10日下午山東濟南的齊魯工業大學長清校區女生宿舍發生火災。現場畫面顯示，起火點疑似在宿舍一樓的房間，火焰夾雜黑煙從陽台窗戶竄出。

當天傍晚，疑似是該校的學生在網上提到逃生情況，稱「宿舍樓著火，逃生通道被堵，因為安裝在宿舍樓門的閘機沒有打開，大家撤離時不得不一個個刷臉才能出去。」、「煙很大很黑，我們跑下來根本沒辦法識別，沒人來開門，真的很嚇人」。

也有學生反映，「屋子裡都是煙味，出去住酒店也沒人報銷。」，也有疑似受傷學生表示自己還在醫院。

華商報大風新聞報導，該校警務室工作人員11日回應稱，「因為撤離的人多了。肯定得刷臉，刷臉是我們學校的一個安全系統，因為當時人太多了，肯定得刷臉，要不怎麼保證學生的安全？」，並強調這是很小的火災，是行動電源引起的火災。

該回應在微博上引發熱議，不少網友表示「刷臉」耽誤逃生時間，「刷臉撤離，耽誤時間是毋庸置疑的，這次幸運，不等於下次還會這麼幸運」、「方便了管理但危害了安全」。也有網友提到，「過度收集學生生物信息（訊息），阻礙逃生通道，居然美其名曰為了安全，這是為了學生安全，還是為了一些人的安全和利益？」