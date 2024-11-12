川普當選後 馬斯克母親現身上海代言陸品牌床墊

美國前總統川普確定再度入主白宮後，其有力支持者、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），甚至其家人動向引注目。值得注意的是，馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）8日現身上海，出席由其擔任代言人的大陸本土寢具品牌首家門店開幕活動，會中在被問及馬斯克是否從政時稱：「他更熱愛火箭和汽車。」

梅耶．馬斯克頻繁前往中國大陸，她9月便成為大陸本土寢具品牌「喜臨門」旗下智慧睡眠生態品牌「aise寶褓」全球品牌代言人。

綜合新京報、荊楚網等陸媒報導，「aise寶褓」的首家線下旗艦店8日開幕，上海首款產品也正式對外交付。活動現場，「aise寶褓」總經理陳萍淇、「aise寶褓」首席產品官王峰，向全球品牌代言人梅耶．馬斯克等首批用戶交付產品。而梅耶．馬斯克在活動現場也大讚該款床墊功能。

這也是美國大選後，梅耶．馬斯克首度現身上海。活動中，梅耶．馬斯克被問及美國大選一事，她回應道，對於選舉結果感到高興且並不驚訝。對於馬斯克在這次選舉的表現，她稱馬斯克全心投入，要讓美國成為更好且讓人充滿希望的國家，「而我們現在有了希望」。

喜臨門創辦於1984年，為大陸民企，主營床墊，2012年在A股上市，被稱「中國床墊第一股」。目前旗下產品進駐多個國家與地區，包括人民大會堂、釣魚台賓館與大陸國家戲劇院等公家單位，還有外資酒店如喜來登、萬豪等高級酒店都能見到喜臨門的產品。「aise寶褓」是喜臨門今年4月剛成立的新品牌。