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前亞洲首富、博彩大亨呂志和辭世 曾考慮赴台投資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港知名企業家呂志和11月7日逝世，享年95歲。(中新社)
香港知名企業家呂志和11月7日逝世，享年95歲。(中新社)

亞洲前首富、香港著名企業家、博彩公司銀河娛樂主席兼執行董事呂志和7日辭世，享壽95歲。值得注意的是，此前他曾考慮赴台投資至少20億美元。

銀河娛樂集團有限公司董事會在港交所發布公告指出，銀娛將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務。董事會認為呂博士的辭世對本集團的營運不會做成任何影響。銀娛將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。

公開資料顯示，呂志和祖籍新會大澤鎮。任香港嘉華國際集團主席及董事總經理。並獲大紫荊勳賢、英國員佐勳章、太平紳士、榮譽法學博士、榮譽社會科學博士、榮譽工商管理博士等多項殊榮。

呂志和1929年在廣東江門出生，後來移居香港，並於1960年涉足房地產業，1980年開始拓展酒店業務。他在2002年取得澳門娛樂牌照，成為當地六個博彩營運商之一，並建立了集度假、休閒、購物、商貿會議及娛樂於一身的旅遊事業。被冠上「新賭王」、「石礦大王」、「博彩大亨」與「酒店大亨」等稱號。

根據彭博億萬富翁指數，呂志和的淨資產約為145億美元。在全港排名第7，全球排第168位。此前2014年1月，呂志和身家大幅飆升至296億美元，超出長和主席李嘉誠1億美元，成為當時的亞洲首富。

呂志和近一次公開露面位於今年8月底，巴黎奧運國家隊的金牌運動員訪港，入住海景嘉福酒店，95歲的嘉華集團主席呂志和親自在大堂熱情相迎，並與跳水選手全紅嬋等多名運動員握手。

彭博曾報導，2013年呂志和長子呂耀東（Francis Lui）在接受專訪時指出，若台灣或日本當局願意開放賭場經營，那麼銀河娛樂對其中一個地區的投資額至少會達到200-300億港元(25.8-38.7億美元)。而當時台灣2009年公布離島建設解除金門、馬祖與澎湖賭博禁令，但後因爭議不斷，至今博弈產業仍未合法化。

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