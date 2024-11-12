11日晚一越野車衝入珠海體育中心 傳至少10死百人傷

珠海航展12日登場的前一晚，珠海體育中心卻發生一起疑似嚴重「報復社會事件」。據珠海公安通報，11日19時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。官方未說明死傷情況，但從網上訊息來看，死傷恐十分慘重。香港明報報導，消息指有近百人受傷，多人傷勢嚴重，現場救護人員稱最少10多人死亡。

珠海公安表示，肇事的62歲樊姓男子已被警方控制，相關調查處置工作正在加緊進。大陸官方並未說明事件發生原因，但網上消息普遍指稱這又是一起「報復社會事件」或稱「獻忠事件」，「獻忠」是指明末民變首領張獻忠。

香港明報引述現場目擊者指出，一架灰色越野車輛11日晚間在珠海體育中心「開進去來回撞」後逃逸，許多人被撞後趴在地上一動不動，地面有多灘血跡、斷指等人體組織。救援人員表示，其抵達現場前已送了60人到醫院，之後再由27輛車送走傷者。有被撞者死亡，頭部蒙白布，被直接抬上救護車。

星島日報則指出，有現場視頻拍攝者稱，「死了一大批，震驚全國啊！」還有視頻拍攝者表示，跑步經過時，親睹一輛越野車高速駛過，無差別朝正在場館外圍夜跑及散步的民眾衝撞。

另有視頻拍攝者猶有餘悸地不停說：「恐怖！恐怖！」。另一視頻顯示，警方截停一輛越野車，警員舉槍包圍車輛。 明報表示，有影片拍攝者稱，司機持刀拒捕。事發後警方迅速封鎖現場，周邊多個路段管制交通，有直升機在體育館上空盤旋監控。

報導稱，案發現場是當地市民健身、散步的熱門場所，被劃作行人專區，私家車無法駛入，與珠海市公安局直線距離僅約1公里。

香港星島日報表示，珠海市體育中心是珠海最大的體育場館，1998年建成，1999年周星馳賣座電影《少林足球》的足球比賽場面就在此取景。中心主體場館包括體育場、體育館、游泳館、射擊館、訓練館等，還有網球中心及體育公園等設施，不少民眾會在附近散步或跳廣場舞。