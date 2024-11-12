海南三亞拚觀光 再迎千人旅行團

11月7日，一千餘名南韓遊客從首爾、釜山等地出發，陸續入境三亞，開啟為期4天至5天的會議旅遊行程。這是繼今年7月義大利千人旅行團後，三亞迎來的又一千人級國際旅行團。

中新社報導，南韓AZ金融服務集團是此次韓國千人旅行團組織方。該集團代表李泰亨說，13年前來過海南，自然風光給他留下了深刻印象。「我瞭解到近年來三亞旅遊業發展迅速，相關配套設施完善，所以選擇在三亞舉辦公司年會慶典」。

在三亞，這個南韓千人旅行團遊覽三亞知名景點，品嘗美食，觀賞海南民族傳統舞蹈表演，並體驗遊艇、高爾夫等特色旅遊項目。海南大學國際旅遊與公共管理學院副教授謝祥項認為，大型國際企業選擇三亞為年會舉辦地，說明三亞的國際化程度得到認可，尤其是「旅遊+會展」產品的推廣獲得了積極的市場反饋。

今年以來，三亞入境遊市場持續升溫。官方統計數據顯示，今年前三季度，三亞共接待入境過夜遊客50.05萬人次，同比增長2.2倍；入境過夜遊客總花費達3.54億美元，同比增長4.5倍。

目前，25條國際航線覆蓋日韓、東南亞、歐洲、俄羅斯等國家及地區共19個境外航點，59國人員入境免簽、港澳地區外國旅遊團入境144小時免簽等政策施行，為三亞入境遊發展提供支撐。三亞還不斷加深與全球城市旅遊振興機構（TPO）、亞太旅遊協會（PATA）、聯合國旅遊組織（UN Tourism）等國際組織的合作，引入大型國際交流項目，著力打造國際旅遊勝地。