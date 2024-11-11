汽車衝撞廣東珠海體育中心 多人倒地送醫

中央社／ 台北11日電

廣東省珠海晚間發生車禍，一輛汽車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，網傳有數十人被撞，這名司機已被警方控制。珠海市體育中心晚間宣布暫停開放。

珠海市公安局香洲分局今天發布警情通報稱，晚間7時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。警方到場處置並協助將傷者送往醫院救治。目前，62歲的男司機已被警方控制，相關調查處置工作正在進行。

湖北長江日報報業集團旗下的九派新聞報導，有網友稱，事故發生時，一輛休旅車衝進珠海體育中心跑道，衝入正在散步的人群，車禍現場多人倒地。

網傳影片顯示，跑道上多處都有血跡。

珠海市體育中心11月11日晚發布通告，珠海市體育中心即刻起暫停開放，恢復開放時間待定。

廣東 車禍 體育

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