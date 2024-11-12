河南數萬大學生夜騎 中共急封禁

起於鄭州大學生為嘗上一口灌湯包而決定「夜騎開封」，近日意外掀起大陸年輕人夜騎風潮，一度帶動數萬名大學生跟進上路，各地青年也紛響應。然而，青年集體行動似碰觸北京敏感神經，官方出手制止，河南多所大學祭出封校令，禁止學生自由外出。

這是大陸二○二二年十一月因疫情封禁引發白紙運動後，再次「學潮」湧動。在當前大陸經濟復甦疲弱、青年失業率居高不下之際，此次青年行動是否持續發酵，備受關注。

「夜騎開封」 引多地仿效

事件源於四名鄭州大學學生為了品嘗開封的灌湯包，當地沒有到開封的巴士，坐高鐵又感到奢侈，靈機一動冒出騎共享單車去開封的念頭。消息本月初在網上流傳，隨即成為風潮。

有大學生夜騎時高舉「自由者無畏」旗子，似觸動中共官方敏感神經。九日起官方出手制止，河南多所大學甚至祭出封校令。 圖／取自「Ｘ」

十一月第二個周末，鄭州大學生「夜騎開封」規模更勝，甚至引起其他省市學生仿效。綜合網上消息，上周末，許多南京大學生騎著共享單車，一路朝著西南方的安徽省馬鞍山前進；成都大學生揪團夜騎至都江堰；武漢大學生夜騎至東湖凌波門；西安大學生夜騎前往咸陽山西，以及北京周邊大學生開始夜騎前往天安門等等。

禁騎車、輿論戰 多方打壓

然而，這次青年集體行動規模遠勝疫情期間的白紙運動，加上部分熱血的大學生夜騎時還高舉「自由者無畏」「自由！我踏馬來辣！」等大旗子，可能觸動中共敏感神經，官方從九日起開始出手制止，網上輿論風向也出現轉變。

鄭州與開封兩地政府九日開始採取行動，鄭州公安局公告，由於市內多處路面被共享單車占用，為了交通安全，九至十日禁止單車在市中心多條主幹道行駛。當地媒體也開始帶風向，聲稱學生夜騎造成交通亂象、共享單車在開封堆積如山，引發調度困難等問題。

三大共享單車公司美團、哈囉、青桔也作出緊急應對，禁止共享單車跨區騎行，否則會遙控鎖車，同時喊話希望大學生能夠慎重考慮並減少跨區騎行。

河南多所大學也相繼發文為夜騎開封降溫。河南大學指出，青春雖無價，但安全不能落下。鄭州大學也發文稱，青春不只駛在鄭開大道上，讓我們在「校園裡」用passion點燃生活。

徒步也不行 大學嚴管進出

面對共享單車「拒做生意」，鄭州大學生改變策略，決定徒步出遊。大批年輕人走上街，網上有留言說：「車能鎖，路能封，可年輕人的心是鎖不了，封不了的。」

河南多所學校則祭出更嚴格的「校園全封閉管理」。例如在聚集十多所高等院校的龍子湖高校園區內，河南女子職業學院要求學生因特殊理由離校，須通知校方。另據「Ｘ」平台「李老師不是你老師」消息，河南工程學院要求學生持「臨時出門證」才能離校。網上流出的省教育廳會議明確要求，不允許學生騎行開封。

這波行動或許離學潮仍有距離，但時政評論員蔡慎坤指出，年輕人能夠組織起來，就足夠讓中共緊張了。大學生夜騎集聚，看似無厘頭的窮遊，背後卻隱藏著更複雜的社會和政治問題。