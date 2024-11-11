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對台工作理念新探索 環太湖台辦合作聯盟成立

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
浙江省湖州市與江蘇省蘇州市、常州市、無錫市11日在浙江湖州安吉縣攜手成立環太湖台辦合作聯盟。圖取自中新網
浙江省湖州市與江蘇省蘇州市、常州市、無錫市11日在浙江湖州安吉縣攜手成立環太湖台辦合作聯盟。圖取自中新網

浙江省湖州市與江蘇省蘇州市、常州市、無錫市11日在浙江湖州安吉縣攜手成立環太湖台辦合作聯盟。分析認為，聯盟成立是對台工作新理念的新探索。

中新網報導，蘇州、湖州、常州、無錫四個城市位於太湖四個方向，橫跨浙江省與江蘇省，地域相近、人脈相親，在經濟社會發展、人文歷史交流等方面關係密切，是長三角地區台胞台企最為集中的區域之一。

上海台灣研究所所長倪永杰表示，「環太湖台辦合作聯盟的成立，是區域對台工作新理念的新探索，該聯盟將集成環太湖地區對台工作的智慧、資源，為長三角一體化發展注入新內涵。」

前述四地台辦負責人簽署《環太湖台辦合作聯盟備忘錄》，旨在通過資源共享、信息共通、理論共研、團體共建、活動共辦、難題共解六個機制，重點關注經貿、交流、聯絡、台胞台屬聯誼會、台商協會工作五個專項合作內容。意味著台辦工作、資源將逐步跨區合作、共享。

湖州市台辦主任姜寶榮稱，環太湖台辦合作聯盟由四地台辦主要負責人牽頭，成立聯席會議工作組，建立輪值制度，由四地台辦輪流承辦，將持續開展文化藝術、音樂、體育等形式的交流活動，持續推動經貿、產業、旅遊等資源交流與共享。

事實上，自2019年以來，蘇州、湖州、常州與無錫四市已聯合舉辦的海峽兩岸青年環太湖交流活動，成為促進台灣青年了解大陸的重要平台。截至今年已經舉辦五屆。

另一方面，在對台工作之外，環太湖聯盟已經在各領域拓展，比如以匯聚商業人士的環太湖國際商會聯盟、以生態環境保護為主的環太湖「昆蒙框架」實施聯盟等近年陸續成立。

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