鄭州大學生萬人夜騎後 有學校發臨時出門證管控

中國河南鄭州近期有數萬名大學生夜騎單車到開封，引發轟動後河南工程學院要求學生要有「臨時出門證」才能出校，不少網友聯想到疫情時期河南曾對銀行儲戶賦「紅碼」的行徑。

陸媒極目新聞今天報導，一張蓋有河南工程學院知行一站式社區印章的臨時出門證圖片，10日在網路上傳播。經詢問校方學生工作處，接線人員表示，目前學生出校需要臨時出門證，「可到一站式社區辦理」。

有河南工程學院的工作人員說，這項要求從上週末開始實施，學生出校門時把出門證交給門口保安人員，回校後再向宿舍管理人員報備，表明自己當天回了校。

據該報導，校方並未說明這樣管控的理由，有保衛處人員說「可能是為了學生安全」。不過，網友紛紛表示，此舉很明顯是和夜騎開封有關。

一些網友在微博相關新聞下方留言說：「至於這樣嗎？就沒別的辦法了？」「一起回到疫情前」「解釋了一個詞：統治」「這是河南紅碼升級版吧？」「河南怎麼任性到如此？想當年，給銀行儲戶賦紅碼」。

河南在2022年4月COVID-19疫情期間，多家村鎮銀行因遇到資金危機無法提供取款服務，一些焦慮的儲戶便前往省會鄭州維權，結果他們的健康碼卻被突然變成「紅碼」，因此被強制隔離或限制出行。在輿論壓力下，多名地方官員事後被懲處。

鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，本月初開始出現上萬、甚至逾10萬自行車潮，此事引發的討論包括：年輕人的青春熱血需要宣洩、市民出行便利受到影響等，隨著大量人潮聚集和各式口號出現，又引發政治安全的關切。

9日，官方開始出手降溫。鄭州交警從9日下午4時至10日12時對騎行路線實施禁行措施。三大共享單車平台呼籲減少長途騎行，多家媒體也發文勸說減少夜騎。