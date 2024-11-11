學前教育也內卷 陸教育部出手整治「幼兒園小學化」

大陸學習環境過於「內卷」，家長想要不落人後，孩子得從幼兒園就起跑，提早研讀小學課程、寫大量回家作業。大陸教育部11日表示，將強化規範監管，深入治理幼兒園、小學超前超綱教學的不規範辦學行為，要堅決防止和糾正學前教育「小學化」的傾向；此外，不得對學前兒童組織任何形式的考試或測試。

大陸十四屆全國人大常委會第十二次會議8日表決通過「學前教育法」，將自明年6月1日起施行。該法規定，學前教育是指由幼兒園等學前教育機構對3歲到入小學前的學前兒童，即3至6歲幼兒實施的保育和教育。大陸教育部11日舉行新聞發布會，就新通過的「學前教育法」進行解讀。

針對「教育搶跑」問題，大陸教育部基礎教育司司長田祖蔭表示，3到6歲的兒童以具體的形象思考為主，尚不具備理解抽象文字符號的能力。因此如果是提前學習小學的課程內容，不僅會剝奪孩子的童年快樂，更會挫傷其學習興趣，影響其身心健康發展。

田祖蔭說，下一步，教育部將琢磨於三大重點。一是加強專業指導，發揮專家和專業機構的作用，切實提高幼兒園入學準備和小學入學適應教育的有效性。二是加大社會宣傳，利用各種平台，面向家長、幼兒園和小學持續宣傳科學的銜接理念和方法。三是強化規範監管，深入治理幼兒園、小學超前超綱教學的不規範辦學行為。

針對幼兒園入園的規定，大陸教育部政策法規司司長張文斌指出，法律明確，除必要的身體健康檢查以外，幼兒園不得對學前兒童組織任何形式的考試或測試。

田祖蔭表示，「學前教育法」是推動學前教育高品質發展的法律依據。將進一步提升學前教育普及普惠水準。推動各地落實以政府舉辦為主、大力發展普惠性學前教育的法定要求，實際履行政府在普惠性幼兒園規劃、統籌建設、舉辦與支持舉辦的責任。