防大學生集體「夜騎」 河南多所大學下令封校

鄭州女大生只為嚐上一口灌湯包「夜騎開封」，近日意外掀起大陸年輕人夜騎風潮，上周五（8日）深夜更有數萬名鄭州大學生模仿上路。然而，輿論風向卻從原先鼓勵一場青春、熱血、說走就走的夜騎，轉而為事件「降溫」。河南更有多所大學傳出為此實施封校管理，禁止學生周末外出。

8日晚間，「青春沒有售價，夜騎開封拿下」的行動口號在鄭州街頭響起，許多鄭州大學生租了共享單車上路，花上5小時，抵達50公里外的開封，沿路車隊綿延數十公里。許多學生表示：「青春一去不復返，做自己喜歡的事」。

有網路意見認為，這次規模遠勝新冠疫情期間的「白紙運動」，好似「學潮」再起。部分熱血的大學生夜騎時還高舉「自由者無畏」、「自由！我踏馬來辣！」等大旗子，可能已經觸動中共敏感的神經，導致官方對於年輕人夜騎的態度卻出現明顯轉變。

9日凌晨，鄭州與開封兩地政府都開始採取行動。鄭州市公安局發出公告，表示由於市內多處路面被共享單車佔用，為了交通安全，11月9日至10日禁止單車在市中心指定多條主幹道行駛。當地媒體也開始報導，學生夜騎造成的交通亂象、共享單車在開封堆積如山，引發調度困難的問題等等。

三大共享單車公司美團、哈囉、青桔也在深夜作出緊急應對，禁止共享單車跨區騎行，否則會遙控鎖車，同時喊話希望大學生能夠慎重考慮並減少此類從鄭州騎行共享單車至開封的行為。

此外，河南多所大學也相繼發文欲為夜騎開封降溫。例如，河南大學在文章中指出，青春雖無價，但安全不能落下，河寶兒們請注意安全第一位。鄭州大學也發文提醒，青春不只駛在鄭開大道上，讓我們在「校園裡」用passion點燃生活、用活力綻放青春。

面對共享單車「拒做生意」，鄭州大學生改變了策略，決定徒步出遊。根據社交平台影片，儘管當局在單車道上豎立「禁止單車駛入」的路牌，但有大批年輕人透過徒步形式因應。有網路留言表示，「車能鎖，路能封，可年輕人的心是鎖不了，封不了的。」

然而，社群訊息顯示，9日起陸續有多間河南高校實施「校園全封閉管理」，例如在聚集10多所高校的龍子湖高校園區內，河南女子職業學院要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。根據「X」平台「李老師不是你老師」消息，河南工程學院則要求學生持「臨時出門證」方可離校。

另有校方訊息表示，9日上午結束的省教育廳會議要求「學生不允許騎行開封」，「暫定一個月封校」，原則上不准請假，期間如有特殊情況需要外出，須經學院書記或院長簽字方可出校，並要求學生匯報所在位置給輔導員。

校方的管制措施引起許多學生不滿，在網上留言表示：「共享單車都不讓出市了，為啥還要把我們拘禁起來防止我們去，真的一點人身自由都沒有了」；有留言氣憤寫道：「哪裡有壓迫哪裡就有反抗」。