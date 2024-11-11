非遺綿竹年畫 「孝門神」現身

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
老年畫作品孝門神。圖／本報四川德陽傳真
老年畫作品孝門神。圖／本報四川德陽傳真

位於四川德陽的綿竹市，被譽為「年畫之鄉」，誕生了有千年歷史的綿竹木版年畫，是大陸國家級非物質文化遺產項目。近日，一批珍貴的老年畫作品現身當地一家民間藝術博物館，其中包括罕見的「孝門神」。

據悉，這批老綿竹年畫共有50餘幅，包括工筆手繪《三星高照》、《三猴燙豬》等各類門神、仕女、童子等，其中有兩對四尺粉箋整紙工筆手繪水墨孝門神。據介紹，該作品是綿竹年畫十分獨特的品種，古代大戶人家祖父母或父母去世、不能貼紅色門神過年，年畫藝人就發明工筆手繪水墨孝門神。與大陸其他地區不同，這種年畫是訂製款，十分罕見。

「其他地區家有祖父母或父母去世時，都是在門神上貼一層白紙來表示過年的孝道。因此，孝門神是川西獨特的年俗文化。」博物館工作人員介紹道，從藝術風格和水準來看，「孝門神」應是當年大師張學源所繪，對於研究川西地區民俗民風有很高的價值。

博物館 手繪 父母

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