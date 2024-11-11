白蛇傳搭高科技 震撼京劇老戲迷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國家大劇院版京劇《白蛇傳》演出現場。 圖／本報北京傳真
國家大劇院版京劇《白蛇傳》演出現場。 圖／本報北京傳真

近日，由中國國家大劇院出品製作的京劇白蛇傳》，在國家大劇院歌劇院舞台首演。傳統戲曲美學和當代舞台審美融為一體，讓古老的故事煥發出新的光彩。謝幕時全體演員和主創登場，觀眾掌聲雷動，全場起立歡呼叫好。

國家大劇院版京劇《白蛇傳》，以1952年劇作家田漢先生編劇劇本為藍本，並汲取中國戲曲學院經典演出版本的精華，在尊重傳統的基礎上大膽創新。主創團隊保留經典唱段和表演，運用高科技手段豐富空間、情感表達，為京城觀眾帶來了全新的視聽體驗。

舞台上，每一幕都似流動的國畫，演員們身著華麗戲服，唱念做打盡顯京劇藝術的韻味與風華。同時，將富有中國傳統韻味的水墨元素融入舞臺影像中，體現出戲曲美學獨有的寫意之美。

劇中，白素貞與小青亮相「遊湖」，經典的南梆子「離卻了峨眉到江南」響起，引發滿堂叫好。斷橋邊，許仙登場，許白二人在西皮流水的對唱中，互生情愫。端陽佳節的「酒變」，白素貞飲下雄黃酒，顯出原形，舞台結合多媒體效果營造出驚心動魄的氛圍。

《水鬥》掀起又一高潮，小青執旗召喚眾水族水漫金山，槍花飛舞，水旗翻滾，打出手、踢槍、長綢舞等戲曲技藝結合劇情一一展現；光影中波濤洶湧，水霧彌漫，仿佛真有滔天巨浪席捲而來，令人震撼。

「斷橋相會」時，雪花紛飛，寒風凜冽，又透露出冷冽刺骨的世事滄桑。在扣人心弦的「小青妹你且慢舉龍泉寶劍」的經典唱腔中，斷橋依舊，情感復歸，意境深遠。

《白蛇傳》首演結束後，觀眾反響熱烈。一位資深戲迷表示：「看了這麼多年京劇，看過無數版本的《白蛇傳》，但今天的演出還是讓我感到驚喜和震撼！」還有很多專門從外地趕來的戲迷，散場後依然流連忘返，在大劇院前廳裡和《白蛇傳》的海報合影。

京劇 白蛇傳 舞台

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