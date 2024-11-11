河北農業大數據 蔬菜一年2收變7收

植物工廠、空中草莓、魚菜共生…近年，智慧農業逐漸成為大陸農業發展的趨勢。其中，河北省衡水市大力發展科技型農業，推動物聯網、大數據等資訊技術與農業生產融合，實現生產科技化、智能化，促進當地產業經濟發展。

走進衡水市冀州現代農業示範園的蔬菜館，蔬菜遍布，種類繁多，採取的是工廠化育苗。衡水市冀原農業投資集團有限公司總經理王振嶺表示，植物工廠是一種模仿工廠化的種植，透過控制氣體濃度、溫度、濕度和營養液配比，結合自動灌溉技術，很少受外界環境的影響，「平常如果在戶外種，一年能種兩茬，在這邊能種七茬。」

此外，蔬菜生長的時間較短、產量較高。他舉例，蔬菜的種植週期，從播種到收成，生菜只需35天，烏塌菜在50天左右，均比通常的周期短，「收穫量大了，效益就好了。」

同樣以智慧農業為核心，桃城區南沼現代立體AI農業產業園也是當地高品質果蔬產業發展的一個縮影。衡水麗華潤康生態科技股份有限公司總經理霍永超表示，目前在建的草莓溫室，採取空中吊掛的方式，底下可作為孩子研學的活動場所；而透過潮汐式的種植模式，保證了植物充分的吸收養分，增長更多成果和重量。蕃茄溫室則採用淺液流的栽培模式，節能省水。

霍永超說，相關的棚實現了數字化、智慧化管理，空氣中的二氧化碳、溫度、濕度等，都可透過手機APP智慧化監測；魚菜共生的大棚是一個亮點，其追求一種循環經濟和自然理念，實現動物、植物、微生物的和諧共生。