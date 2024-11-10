氣溫仍衝破30度！廣州夏天持續231天 或創1961年以來最長夏季

立冬節氣已過，按時序氣候應步入降溫，不過大陸廣州目前仍有著30℃的高溫，廣州市突發事件預警信息發布中心表示，截至9日，今年廣州夏天已經持續231天，有可能打破1994年持續234天夏天的紀錄，成為1961年以來最長夏天。

綜合南方都市報、廣州日報、羊城晚報等陸媒報導，立冬節氣過後，冷空氣勢力微弱，廣東氣溫持續上漲，截至9日14時，廣東最高氣溫衝破30℃。

廣州氣象台9日預計，11日至13日廣州以多雲間晴為主，氣溫回升，11月14日起轉多雲到陰天有小到中雨。從氣溫變化看，11月10日至16日，廣州市區日最低氣溫介於20℃～21℃，日最高氣溫介於26℃～29℃。

報導指出，雖然陸地開始降溫，但受到海洋溫度仍高，仍在26℃，甚至28℃以上，有利於颱風生成。目前西北太平洋和南海海面的颱風活動11月依然活躍。隨著9日下午今年第23號颱風「桔梗」（大陸譯桃芝）和第24號颱風「萬宜」的生成，上述兩個颱風和近期在南海活動的今年第22號颱風「銀杏」一起上演「三颱共舞」。

大陸多地已經迎來冬天，但廣州還在等秋天，大陸網友紛紛盼著秋天到來：「看著都覺得熱氣」、「今年還有機會穿衛衣嗎，我毛衣都不敢買」、「秋裝在衣櫃等了很久了」。