酷似宋慧喬！解放軍最美飛行員徐楓燦 駕「直-20」直升機參加珠海航展

第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於11月12日開幕，有解放軍「最美女飛行員」封號、酷似韓星宋慧喬的女飛行員徐楓燦近日也駕駛直-20飛抵現場，引發關注。

陸媒報導指，11月7日，解放軍陸軍多台直升機抵達航展現場，降落在珠海金灣機場，直-10、直-20、直-8L三個型號的直升機悉數亮相。其中陸軍航空兵飛行員徐楓燦駕駛直-20直升機。

公開資料顯示，徐楓燦出生於1999年，2017年至2021年就讀於陸軍航空兵學院，連續兩年被評為優秀學員。她是中國陸軍首批自主培養的十名女飛行員之一，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員，早前還被評為南部戰區「四有」先進個人。

大陸公眾對徐楓燦並不陌生，出生於浙江金華的徐楓燦，其故事曾出現在浙江省高考作文題目中。2021年6月大陸雜誌《新青年》第184期對她曾做「畢業季」報導，「陸軍航空兵學院飛行學員徐楓燦帶你坐上直升機俯瞰壯美山河。」

圖／截自中國軍號微博

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文章授權轉載自《香港01》