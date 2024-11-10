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要求應徵工作女子陪睡 公安通報處理方式惹眾怒

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對女子應徵總經理助理卻被要求陪睡，當地公安通報的處理結果引發不少網友不滿。（圖／取自微博）
針對女子應徵總經理助理卻被要求陪睡，當地公安通報的處理結果引發不少網友不滿。（圖／取自微博）

大陸一名網友近日發文踢爆，她日前應聘西安一公司的總經理助理，面試時被告知必須負責配合經理的工作安排和偶爾的應酬，結果「試崗第一天被要求陪睡、處對象」。這項消息引發不少大陸民眾關注，西安市公安局雁塔分局9日發布通報稱，已依法對當事人「治安處罰」，但不少大陸網友認為「又是草草了事」。

針對這起事件，西安市公安局雁塔分局表示，7日14時許，該局電子城派出所接群眾報警，稱轄區某公司招聘員工要求「陪睡」。接報警後，民警迅速出警將相關人員帶回調查。

經查，11月5日，朱某（女，28歲）應聘某公司期間，該公司總經理陳某（男，34歲）向朱某發送內容不當的聊天內容，干擾了朱某正常生活。目前，該局依法對陳某治安處罰。同時，陳某已向朱某賠禮道歉，並取得諒解。針對該公司涉及經營不規範等問題，也已移交相關職能部門處置。

陝西《華商報》旗下新媒體《大風新聞》記者7日實地前往該公司註冊地址了解，發現該註冊地系虛假地址，實為某代帳公司。據這家代帳公司人員講述，每隔一兩周就會有女生來這裡應聘，他們都會讓女子前往該公司實際辦公地址（同棟樓的14樓），應聘的都是女孩。

工作人員表示，「他們是地址掛靠在我們這裡，和我們沒關係，下午警方還來問情況，我們也說在14樓，他們都過去了。」

《大風新聞》記者前往14樓，涉事公司所在處的大門緊閉，周圍無明顯的公司門牌等。物業表示，他們是以私人名義租的房子，8月剛過來：「我上去過，都是女孩在刷手機，不知幹啥的，很神秘。」

「治安處罰」是指大陸公安機關對擾亂社會秩序、妨害公共安全、侵犯公民人身權利、侵犯公私財產，情節輕微尚不構成刑事處罰的違法行為，所實施的行政處罰。處罰基本分為四類：警告、罰款、行政拘留、吊銷公安機關發放的許可證。

對於這家公司以招聘為名要求上門應徵的女子「陪睡」，竟只遭「治安處罰」，不少大陸網友的反應都是「就這樣？」「犯罪成本好低！」許多網友表示，「這種公司和這種人，不應該曝光真實名稱嗎？」「警方應該要監控這家公司，怕他是做賣淫嫖娼勾當」。

公安

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