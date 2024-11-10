中國校園諾羅群聚感染頻傳 湖北一小學停課

陸媒報導，近日中國湖北、雲南等地校園發生諾羅群聚感染事件。雲南一小學10月中旬傳出有18名學生感染諾羅病毒；湖北省的浙江路小學有3個班級的學生感染諾羅病毒，學校於5日起停課至11日。

據中國經營報今天報導，中國多地出現諾羅群體感染事件。10月中旬，雲南省普洱市思茅區倚象鎮營盤山小學有部分學生出現嘔吐、腹痛等症狀，經檢測確定有18名學生感染諾羅病毒。陜西西安的獅呈品格幼兒園，10月15日也傳出有48名幼兒感染諾羅病毒。

湖北省十堰市張灣區浙江路小學則是在11月5日發布通知稱，因諾羅病毒影響，該校自5日下午停課至11日。張灣區教育局工作人員隨後證實，該校有3個班級的學生感染諾羅病毒。

此外，近日有多名家長表示，孩童入住五星級酒店三亞天域度假酒店後出現集體嘔吐症狀。據消費者王小姐8日表示，三亞市政務服務熱線回覆稱，初判該事件為一起由諾羅病毒引起的其他感染性腹瀉聚集性疫情。

最近北京、河南、浙江、廣東等多地疾控部門均發布提醒稱，諾羅病毒引起的急性感染性腹瀉已進入發病高峰期。