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中加關係解凍！直航航班10日起增班復航 疫後首次

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸與加拿大之間的直航航班11月10日起已開始陸續增加和恢復，其中由海南航空執飛多倫多至北京的航班將於10日「打頭陣」復航。（圖／取自「民航事兒」微信公眾號）
中國大陸與加拿大之間的直航航班11月10日起已開始陸續增加和恢復，其中由海南航空執飛多倫多至北京的航班將於10日「打頭陣」復航。（圖／取自「民航事兒」微信公眾號）

中國大陸與加拿大之間的直航航班11月10日起已開始陸續增加和恢復，其中由海南航空執飛多倫多至北京的航班將於10日「打頭陣」復航。這是中加疫情後首輪增班，顯示兩國關係已出現解凍跡象。

央視新聞報導，大陸與加拿大之間的直航航班從11月10日起陸續增加和恢復，直航航班在大陸的四個城市與加拿大的兩個城市之間執行。大陸的四個城市分別是：北京、上海、深圳、廣州，加拿大的兩個城市是多倫多、溫哥華。

其中，由海南航空公司執飛的多倫多至北京之間的航班將於當地時間11月10日開始復航，這也是最早恢復直航的航班。該航班每周日下午從多倫多飛往北京。另，由加拿大航空公司執飛的溫哥華與上海之間的直航航線也自10日起執行，每周將有七個往返航班。此外，中國國航、南方航空、東方航空也將陸續增加和恢復與加拿大之間的直航航班。

此前，2018年底的「孟晚舟事件」使中加關係降至冰點，以及加拿大2022年2月因疫情大減航班數，推出「中國大陸航司每周飛往加拿大總計不超6個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等限令，使兩國航班客運直航數量僅為每周加方航司4班、中方航司6班。

經過中加民航部門多輪磋商，加拿大交通運輸部門自10月24日起撤銷上述限令，兩國航空公司啟動直航增班工作。

然而，此輪增航後，航班數相比疫情前每周加航35班、中方航司76班的狀況仍有較大差距。另，目前加拿大蒙特婁、卡加利等航點的赴陸航線也暫未復航。

加拿大 北京 航班

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