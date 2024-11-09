「匠心意蘊」閩台文創周福州啟動 吸引上百位文創業者參加

逛市集、賞非遺、拍展品、做手工、看演出、品美食，感受閩台文創的魅力，第九屆「匠心意蘊」閩台文創周活動8日在福建福州啟動，吸引了上百位閩台兩地的文創業者參與。

「一聞到茉莉花的香氣，我就立刻想到了福州。同樣，我也帶來了很多充滿台灣特色的味道。」來自台北的香氛品牌主理人陳怡君如是說。

在閩台文創周啟動儀式上，台灣文創業者代表段湘麟，分享了自2018年到福州追夢、築夢、圓夢的心路歷程。他期待，兩岸文創業者一起攜手探索新創意、新技術、新方法，打造具有影響力的文創品牌，以滿足兩岸同胞對美好生活的嚮往和追求。

大陸文創業者代表吳少華，已連續參與三屆閩台文創周活動，他表示，作為一名長期在工藝手藝、文創、文旅、鄉村振興、影視等多元領域跨界學習、深耕與拓展的業者，希望能夠借助「匠心意蘊」閩台文創周的平臺，展現文化的多樣性，促進閩台文化的交流與互鑒。

活動現場，熱鬧非凡。來自台北、台南、台中、基隆等地的20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土文創品牌，共同設置了台灣藝術名家展示區、閩台精品文創區、非遺敢潮文創區、創意互動體驗區等多個板塊。

與此同時，台灣故事館主題展覽「寶島印象」光影懷舊藝術展也同期開展。該展覽集中展示了台灣收藏家洪明章的珍貴藏品，通過展出的兩岸文物和攝影作品，再現了閩台民間交流的經典瞬間。