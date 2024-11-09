快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

「匠心意蘊」閩台文創周福州啟動 吸引上百位文創業者參加

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
第九屆「匠心意蘊」閩台文創周活動8日在福建福州啟動。圖／主辦方提供
第九屆「匠心意蘊」閩台文創周活動8日在福建福州啟動。圖／主辦方提供

逛市集、賞非遺、拍展品、做手工、看演出、品美食，感受閩台文創的魅力，第九屆「匠心意蘊」閩台文創周活動8日在福建福州啟動，吸引了上百位閩台兩地的文創業者參與。

「一聞到茉莉花的香氣，我就立刻想到了福州。同樣，我也帶來了很多充滿台灣特色的味道。」來自台北的香氛品牌主理人陳怡君如是說。

在閩台文創周啟動儀式上，台灣文創業者代表段湘麟，分享了自2018年到福州追夢、築夢、圓夢的心路歷程。他期待，兩岸文創業者一起攜手探索新創意、新技術、新方法，打造具有影響力的文創品牌，以滿足兩岸同胞對美好生活的嚮往和追求。

大陸文創業者代表吳少華，已連續參與三屆閩台文創周活動，他表示，作為一名長期在工藝手藝、文創、文旅、鄉村振興、影視等多元領域跨界學習、深耕與拓展的業者，希望能夠借助「匠心意蘊」閩台文創周的平臺，展現文化的多樣性，促進閩台文化的交流與互鑒。

活動現場，熱鬧非凡。來自台北、台南、台中、基隆等地的20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土文創品牌，共同設置了台灣藝術名家展示區、閩台精品文創區、非遺敢潮文創區、創意互動體驗區等多個板塊。

與此同時，台灣故事館主題展覽「寶島印象」光影懷舊藝術展也同期開展。該展覽集中展示了台灣收藏家洪明章的珍貴藏品，通過展出的兩岸文物和攝影作品，再現了閩台民間交流的經典瞬間。

本次閩台文創周將持續至12日，閩台文創市集、文創主題沙龍、閩台文創公益競拍、手作技藝創作、文藝展演等一系列活動將陸續舉行。

自台北、台南、台中、基隆等地的20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土文創品牌，共同設置了台灣藝術名家展示區、閩台精品文創區、非遺敢潮文創區、創意互動體驗區等多個板塊。圖／主辦方提供
自台北、台南、台中、基隆等地的20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土文創品牌，共同設置了台灣藝術名家展示區、閩台精品文創區、非遺敢潮文創區、創意互動體驗區等多個板塊。圖／主辦方提供

品牌 文創 福建

延伸閱讀

新北未看重4.8億文化幣 兩年僅收1.7億遭批「六都後段班」

檳榔製炭獲企業大量採購 雲林文創軟實力發光

周杰倫門票黃牛夫妻開罰50倍？ 北巿文化局：至少10倍起跳

羅文嘉想送「和平之鹿」給福州 國台辦打槍：譁眾取寵

相關新聞

「匠心意蘊」閩台文創周福州啟動 吸引上百位文創業者參加

逛市集、賞非遺、拍展品、做手工、看演出、品美食，感受閩台文創的魅力，第九屆「匠心意蘊」閩台文創周活動8日在福建福州啟動，...

陸翁突抽搐倒地10分鐘…藥局店員不扶只報警 老人最後竟不幸離世

安徽宿州蕭縣一家藥店內，一名老翁在買藥時突倒地抽搐，店員並未將其扶起，而是選擇報警，期間還在接待其他顧客，直到9分鐘後才...

派出所長飆罵老人「誰打人死全家」 陸女拍下過程後竟逾10警找上門

河北省邯鄲市復興區一名武姓女子日前去復興分局東山派出所報案時，遇見所長正在在罵一個老人，她拍下影片後在抖音發布，隔天所長...

爆料易建聯涉嫖 「京城喬姊」傳入獄 網：男監？女監？

籃球明星易建聯早前被爆疑似嫖娼，網上流傳他的全裸照，他的嫖娼對象疑似是一名跨性別、有「京城喬姐」之稱的19歲網紅李金金，...

1本能賺3萬元 代老人寫回憶錄 成銀髮經濟新風口

「寫一本淨賺3萬元(人民幣，下同，約4193美元)」、「代寫回憶錄月入2萬」，近日為老人代寫回憶錄的分享帖文突然火了，似...

中國新聞獎多項與習近平相關 被諷：能要點臉嗎？

第34屆中國新聞獎評選7日公布，這一獎項是由中共中宣部批准常設的中國全國優秀新聞作品最高獎，自1991年以來在中國全國新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。