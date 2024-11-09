香江風情／港人旅遊熱情 超乎想像

港府新年度的施政報告在旅遊上多做文章，說要以新思維在全香港發掘有潛力、具香港特色的旅遊熱點。

港府「發展旅遊熱點工作組」昨天舉行首次會議；港府文化體育及旅遊局則說，已總結資助「文化藝術盛事基金」一年來辦的盛事，要就基金運作及資助模式作出檢討。

港府近期要作的是如何增加香港對旅客吸引力。但商家特別是金融機構，則在研究香港人的外遊熱情。

渣打香港委託獨立機構今年第三季訪問八百五十名香港上班族，本來目標是了解其薪資和理財狀況，卻有了個副產品即發現香港上班一族的旅行熱情，一是旅遊次數，二是花費錢財，都超過想像。

調查發現六成受訪者年均旅行至少二至三次，超過一成是四至六次。渣打分析認為，調查反映出港人熱愛旅遊調劑生活以平衡工作壓力，透過旅行換取私人時間，享受難得的假期。

另外在旅遊花費方面，調查顯示，逾半受訪者說每次旅行花費超過一半月薪，二成六受訪者會將月薪一半或以上用於旅行，還有約百分之八受訪者表示會花費超過一個月薪金。

香港打工仔一般年尾年頭會領到花紅，在香港叫做「雙糧」，即十二月或一月領到約兩個月的月薪。對花紅用途，九成受訪者說會將部分花紅儲起，當中三成二受訪者會用作「旅行儲備」。

渣打香港的調查還算保守，在此之前美國運通公布了一個消費趨勢指標報告，分析在節日假期有關旅遊、購物及消費模式的趨勢。結果顯示高達百分之九十六的香港受訪者說，計畫在今年十一月至二零二五年一月間的節日長假外遊，遠高於全球成人平均水平的百分之七十四。

受訪者說的這個時間段是耶誕和元旦雙節，香港有四成受訪者說，已預訂行程，這在美國運通調查的十三個市場中，位居全球首位，並幾乎是全球成人平均水平的兩倍。

美國運通的調查也問香港人，年底如此熱愛出遊又如此急切的原因，有六成半香港受訪者說是追求休閒放鬆；而六成的香港受訪者說，希望假期之旅專注於滿足自己，另有超過八成半香港受訪者表示願意支付更多費用，獲得更方便和愉快的旅遊體驗。