中國遊戲大廠網易反貪腐 多名高官被調查

中國遊戲大廠網易內部多名高級主管7日因涉嫌貪腐遭調查帶走。這次被查的高管多數出自市場部，消息指出，此次涉及金額達人民幣20億元規模（下同，約新台幣90億元），28家供應商受到影響。

綜合中國媒體第一財經、21世紀經濟報導，截至目前網易集團暫無回應。知情人士表示，網傳訊息部分失實，官方預計會在內容核實後發布訊息。

一名網易內部員工指出，事情還處於初期階段，結果出來還需要一段時間。在內部行業交流群裡，有消息指出，這次涉案合約金額達20億元規模，實際涉案金額在8至10億元間，28家供應商受到影響。

網易遊戲負責營銷的總經理向某被網易廉政部門帶走調查，警方已經介入，具體案情正在調查中。向某的多名員工，包含負責網易多款頭部產品的員工在內，7日在網易內部的系統中已未能查詢相關訊息。

另有多名網易員工反映，公司電腦的螢幕保護程式被統一更換成了要求合規的宣傳，上述寫「公平選擇供應商、依法合規來採購、採購過程要透明、商業秘密不洩露、降本增效快好省、職責分離不相容」。

中國遊戲圈反貪腐訊息不斷，另一個遊戲大廠騰訊每年都會發布內部反貪腐數據。

今年2月，騰訊集團反舞弊調查部官方公眾號發布消息，2023年全年，騰訊調查發現並處理了70多起觸犯「騰訊高壓線」的案件，涉及120多名員工被解聘，以及近20人因涉嫌犯罪被移送至公安機關。利用職務非法侵佔公司資產，侵佔公司資產是騰訊反腐「成績單」中最頻繁提及的涉嫌違法犯罪行為。

今年年初，知名遊戲企業莉莉絲發布全員通告，有前高管因涉嫌職務侵佔被拘留，經審訊，這位高管承認在職期間與供應商存在大額資金來往。