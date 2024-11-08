快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

中國遊戲大廠網易反貪腐 多名高官被調查

中央社／ 台北8日電
中國遊戲廠商網易遊戲。圖／取自新浪科技
中國遊戲廠商網易遊戲。圖／取自新浪科技

中國遊戲大廠網易內部多名高級主管7日因涉嫌貪腐遭調查帶走。這次被查的高管多數出自市場部，消息指出，此次涉及金額達人民幣20億元規模（下同，約新台幣90億元），28家供應商受到影響。

綜合中國媒體第一財經、21世紀經濟報導，截至目前網易集團暫無回應。知情人士表示，網傳訊息部分失實，官方預計會在內容核實後發布訊息。

一名網易內部員工指出，事情還處於初期階段，結果出來還需要一段時間。在內部行業交流群裡，有消息指出，這次涉案合約金額達20億元規模，實際涉案金額在8至10億元間，28家供應商受到影響。

網易遊戲負責營銷的總經理向某被網易廉政部門帶走調查，警方已經介入，具體案情正在調查中。向某的多名員工，包含負責網易多款頭部產品的員工在內，7日在網易內部的系統中已未能查詢相關訊息。

另有多名網易員工反映，公司電腦的螢幕保護程式被統一更換成了要求合規的宣傳，上述寫「公平選擇供應商、依法合規來採購、採購過程要透明、商業秘密不洩露、降本增效快好省、職責分離不相容」。

中國遊戲圈反貪腐訊息不斷，另一個遊戲大廠騰訊每年都會發布內部反貪腐數據。

今年2月，騰訊集團反舞弊調查部官方公眾號發布消息，2023年全年，騰訊調查發現並處理了70多起觸犯「騰訊高壓線」的案件，涉及120多名員工被解聘，以及近20人因涉嫌犯罪被移送至公安機關。利用職務非法侵佔公司資產，侵佔公司資產是騰訊反腐「成績單」中最頻繁提及的涉嫌違法犯罪行為。

今年年初，知名遊戲企業莉莉絲發布全員通告，有前高管因涉嫌職務侵佔被拘留，經審訊，這位高管承認在職期間與供應商存在大額資金來往。

反腐 廉政 資產

延伸閱讀

【重磅快評】掏空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

外企再出事？阿斯利康中國區總裁遭調查

台灣人懂ㄉ都懂！書法家打造史詩級「精靈文」字體 開放全民免費下載

傳我防部與美簽軍售協議 陸外交部：台灣不存在國防部

相關新聞

愛國愛黨的報導有獎：中國記者節頒發的「中國新聞獎」？

「在世界最大的囚禁記者之國，舉行記者節、頒發新聞獎。」今天11月8日是中國的記者節，在前一夜中國記者協會率先公布了「中國新聞獎」，在獲獎的376件作品裡，第一個特別獎項頒給「習近平全票當選中國國家主席、中央軍委主席」的報導。在數量眾多的獲獎報導中，幾乎都是關於習近平的動態與政治講話、歌頌黨國施政，也有若干涉及統戰台灣的新聞內容。諷刺的是，歡慶記者節的中國，目前仍是世界上囚禁最多記者的國家——根據無國界記者組織的統計，2024年已知至少還有112名新聞工作者被囚、中國的世界新聞自由指數全球倒數第9。

限定版收藏秋色…低成本休閒 中國大陸年輕人流行「撿秋」

前言

中國遊戲大廠網易反貪腐 多名高官被調查

中國遊戲大廠網易內部多名高級主管7日因涉嫌貪腐遭調查帶走。這次被查的高管多數出自市場部，消息指出，此次涉及金額達人民幣2...

連通東協、廣西「世紀運河」後年完工

走進位於廣西欽州平陸運河青年樞紐施工現場，工程車往來穿梭，塔式起重機吊掛移動一批批建材。大陸被喻為「世紀運河」的平陸運河...

舉債蓋輕軌損失慘重 前中共柳州書記被判16年半

前中共柳州市委書記鄭俊康今天在廣西法院一審被依受賄罪、濫用職權罪判刑16年6個月。判決提到，鄭俊康未經國務院審批，舉債融...

「流暢英語+道地東北話」賣大米爆紅 瀋陽女副局長羞：美顏不該開那麼大

為了推廣旅遊、物產，各地文旅部門使出渾身解數攬客。瀋陽于洪區文旅局副局長彭勃一段流暢的英語和道地的東北話介紹大米意外走紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。