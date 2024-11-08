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中國經濟下行 知名國際學校近年頻傳倒閉

中央社／ 香港8日電

據報導，中國一些知名國際學校近年頻傳倒閉，主因是出生人口下降，以及中國經濟下行，家庭收入減少，難以支付昂貴的學費；最新一家倒閉的國際學校是北京市芳草外國語學校。

星島日報今天發自北京的報導指出，芳草外國語學校位於北京順義區，於2018年揭牌，由博華百校教育集團聯合鳳凰衛視、騰訊教育、英國國王伍德學校等機構斥資創辦。

這所學校涵蓋學前、小學、初高中教育，學費每年人民幣10萬元（下同，約新台幣44萬元）左右。根據該校於2018年和2020年發布的招生簡章，當時學校只招收小學生，還標明入學可獲「中英雙重學籍」。

2021年，中國外交部前部長李肇星曾應邀在該校發表題為「愛國敬民 大國外交」的報告。

報導引述大陸各方訊息指出，該校已經倒閉，「上學期的期末和暑假，學生就陸續轉走了」；校長蘇國華對外表示，他與該校的協議去年底已到期，已經離開了學校。

報導表示，芳草外國語學校在公眾號上發表的最後一則消息，是6月3日的「第五屆師生藝術節活動」，此後再無更新。

報導引述大陸自媒體消息指出，今年開學後，該校已有「不正常」跡象，當時順義區勞動人事仲裁委員會發布了多條仲裁公告，多人向該校要求支付工資。

除了芳草外國語學校，此前辦學僅5年的北京房山區諾德安達學校已於7月關閉；同月內，深圳第一民辦學校厚德書院被指欠款1.7億元；8月，投資近10億元的成都外國語學校仁壽校區關停。

報導引述業內人士說，除了出生人口急速下降、生源不足對招生帶來衝擊，中國經濟下行也是引發倒閉潮的原因，越來越多中國家庭收入縮小，已難以承擔昂貴的國際教育支出。

北京 小學生

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