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大陸溫州樂清辦兩岸名山交流季 再推景點免門票

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
以「音海同源兩山相樂」為主題的雁蕩山與阿里山兩岸海上名山文化交流季活動在樂清雁蕩山啟動。取自大陸國台辦網站
以「音海同源兩山相樂」為主題的雁蕩山與阿里山兩岸海上名山文化交流季活動在樂清雁蕩山啟動。取自大陸國台辦網站

大陸透過各領域推動對台交流，其中，以「音海同源兩山相樂」為主題的雁蕩山、阿里山兩岸海上名山文化交流季活動，於5日在浙江溫州樂清雁蕩山舉辦，陸方邀請阿里山鄒族舞者在啟動儀式上演出，並釋出旅遊優惠政策，台灣同胞持有效證件到樂清雁蕩山、中雁蕩山景區旅遊可享免門票。

雁蕩山位於浙江省溫州市北部樂清境內，海拔500至600公尺，主峰百崗尖西峰海拔1108公尺。在2008年，雁蕩山與阿里山曾舉行姊妹山締結儀式，往後陸方持續透過兩岸名山交流，推動兩岸文旅合作。

據溫州發布，啟動儀式上，阿里山鄒族的舞者們手持芒草，帶來舞蹈《祥瑞祈福》，樂清市方面介紹兩岸茶產業協會簽訂合作意向書，並發布《關於促進台灣同胞來樂清旅遊優惠政策》。

在近月大陸持續吸引台灣「首來族」，推出上千景區免門票優惠下，根據樂清市的上述政策發布，台灣同胞持有效證件到樂清雁蕩山、中雁蕩山景區旅遊，可享免門票優惠。

除兩岸海上名山文化交流季活動啟動儀式，樂清還將舉辦兩山相樂思與鄉－來樂台灣青年文化尋根之旅、兩山相樂茶與韻－雁蕩山阿里山兩地茶業協會及企業交流活動等活動。

活動上，大陸邀請歌手和阿里山鄒族舞者共同演出。取自大陸國台辦網站
活動上，大陸邀請歌手和阿里山鄒族舞者共同演出。取自大陸國台辦網站

兩岸關係 清境 鄒族 阿里山 青年

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