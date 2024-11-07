大陸溫州樂清辦兩岸名山交流季 再推景點免門票

大陸透過各領域推動對台交流，其中，以「音海同源兩山相樂」為主題的雁蕩山、阿里山兩岸海上名山文化交流季活動，於5日在浙江溫州樂清雁蕩山舉辦，陸方邀請阿里山鄒族舞者在啟動儀式上演出，並釋出旅遊優惠政策，台灣同胞持有效證件到樂清雁蕩山、中雁蕩山景區旅遊可享免門票。

雁蕩山位於浙江省溫州市北部樂清境內，海拔500至600公尺，主峰百崗尖西峰海拔1108公尺。在2008年，雁蕩山與阿里山曾舉行姊妹山締結儀式，往後陸方持續透過兩岸名山交流，推動兩岸文旅合作。

據溫州發布，啟動儀式上，阿里山鄒族的舞者們手持芒草，帶來舞蹈《祥瑞祈福》，樂清市方面介紹兩岸茶產業協會簽訂合作意向書，並發布《關於促進台灣同胞來樂清旅遊優惠政策》。

在近月大陸持續吸引台灣「首來族」，推出上千景區免門票優惠下，根據樂清市的上述政策發布，台灣同胞持有效證件到樂清雁蕩山、中雁蕩山景區旅遊，可享免門票優惠。

除兩岸海上名山文化交流季活動啟動儀式，樂清還將舉辦兩山相樂思與鄉－來樂台灣青年文化尋根之旅、兩山相樂茶與韻－雁蕩山阿里山兩地茶業協會及企業交流活動等活動。