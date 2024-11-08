連通東協、廣西「世紀運河」後年完工

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／廣西報導
大陸與東協經貿加速發展，西南地區貨物若經平陸運河出海，可縮短560公里航程。圖為廣西欽州平陸運河施工現場。記者陳湘瑾／攝影
大陸與東協經貿加速發展，西南地區貨物若經平陸運河出海，可縮短560公里航程。圖為廣西欽州平陸運河施工現場。記者陳湘瑾／攝影

走進位於廣西欽州平陸運河青年樞紐施工現場，工程車往來穿梭，塔式起重機吊掛移動一批批建材。大陸被喻為「世紀運河」的平陸運河，用於推動廣西、西部地區與東協國家之間的發展，開闢一條通往東協國家運距最短、最經濟便捷的通道。

平陸運河工程2019年以來被大陸列入「十四五」規畫和2035年遠景目標等重大規畫。該項目2022年3月正式立項，同年8月正式開工，預計建設工期52個月、投入人民幣727億元，於2026年底完成主體建設。運河始於南寧平塘江口，往南經過欽州沿欽江進入北部灣，全長134.2公里，沿線設置馬道、企石和青年三大航運樞紐，可通過5千噸級船舶。

過去幾年大陸與東協經貿往來加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省分，平陸運河也被視為具有重要戰略意義的工程項目。大陸西南地區貨物若經平陸運河出海，比起原本從廣州港出海，可以縮短航程約560公里以上，以此促進東協、北部灣經濟區、成渝經濟區和粵港澳大灣區之間產業鍊和供應鏈的建構。

平陸運河集團工程管理部部長何俊輝在接受本報記者採訪時表示，目前整個運河工程涵括水利工程、公路橋梁、道路和水運等不同專業學科，全線施工的高峰期最多達3至4萬工人，投入船舶約有2000艘，機械設備約4000套。

問及平陸運河在完工後將能創造多大經濟規模，何俊輝表示，這方面數據不便透露，但提到該工程為周邊城鎮創造不少工作機會，以其中一處工程項目「馬道樞紐」來說，每年發放工資近人民幣100萬元，人數達1000多人，「不用出去打工，就在家門口做工」。

此外，因平陸運河整體工作量非常大、工期比較緊張，分兩班輪班進行，最大挑戰是如何在確保安全品質的情況下加快施工進度。另一個困難是夏天時廣西氣溫高，工作強度大，要合理調配休息時間，如中午比較熱讓大家休息、天氣涼的時候加班，以及發放降溫藥或涼茶等。

東協

延伸閱讀

民代爭取210萬 大甲後火車站停車場新增停車格、改善周邊排水

職安法今預告修法 職災罰緩提高5倍 最重罰150萬元

安定新吉排水工程通過考驗還獲金質獎 南市府再投千萬改善

承包工程開發票 留意價款

相關新聞

連通東協、廣西「世紀運河」後年完工

走進位於廣西欽州平陸運河青年樞紐施工現場，工程車往來穿梭，塔式起重機吊掛移動一批批建材。大陸被喻為「世紀運河」的平陸運河...

舉債蓋輕軌損失慘重 前中共柳州書記被判16年半

前中共柳州市委書記鄭俊康今天在廣西法院一審被依受賄罪、濫用職權罪判刑16年6個月。判決提到，鄭俊康未經國務院審批，舉債融...

「流暢英語+道地東北話」賣大米爆紅 瀋陽女副局長羞：美顏不該開那麼大

為了推廣旅遊、物產，各地文旅部門使出渾身解數攬客。瀋陽于洪區文旅局副局長彭勃一段流暢的英語和道地的東北話介紹大米意外走紅...

蛋糕捲考驗真愛？ 陸妻吃2個竟被尪怒轟 網笑：如果它難吃 我就得吃7個半

「一盒瑞士捲有八個你讓我吃幾個？」近日，不少大陸網友都看到這個網路熱梗，更有不少網友拿來測試另一半…

大陸溫州樂清辦兩岸名山交流季 再推景點免門票

大陸透過各領域推動對台交流，其中，以「音海同源兩山相樂」為主題的雁蕩山、阿里山兩岸海上名山文化交流季活動，於5日在浙江溫...

用徽章留下回憶！上海進博會比照運動賽事 學生志工瘋換徽章

上海進博會有許多來自上海各大學的學生參與，以志工的身分提供各種協助。在服務之餘，他們也將「交換徽章」的模式帶到了會場，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。